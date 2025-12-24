11:48
Внутренние авиаперевозки. Почему не снизили цены на рейсы в Ош и Манас

Цены на авиаперевозки по внутренним региональным маршрутам на 2026 год установили на уровне ниже рыночных. В ОАО «Международные аэропорты Кыргызстана» пояснили, почему не снизилась стоимость полетов в Ош и Манас.

По данным пресс-службы компании, авиарейсы по этим направлениям сейчас являются одними из самых востребованных на внутреннем рынке авиаперевозок. Пассажиропоток на этих маршрутах стабильно высокий, и спрос значительно превышает возможности одного авиаперевозчика.

В связи с этим субсидирование тарифов на данных направлениях не представляется возможным.

Снижение цен одним перевозчиком неизбежно повлияет на рынок в целом и поставит другие авиакомпании в неравные условия, которые они объективно не смогут компенсировать.

«Кроме того, авиакомпания Asman Airlines не располагает достаточными ресурсами для обслуживания всего пассажиропотока в полном объеме на данных направлениях. Именно поэтому важно сохранить конкурентную среду и предоставить возможность работать и другим авиаперевозчикам, обеспечивая стабильность перевозок и доступность авиасообщения для пассажиров», — подчеркнули в ОАО.

Что касается других направлений, то в настоящее время они пока не сильно востребованы и нуждаются в более активном развитии.
