В Кыргызстане установили цены на внутренние авиаперевозки. Они ниже рыночных

В соответствии с поручением Садыра Жапарова, цены на авиаперевозки по внутренним региональным маршрутам на 2026 год установлены на уровне ниже рыночных. Об этом в соцсетях написал пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его данным, разница в стоимости будет покрываться за счет средств стабилизационного фонда.

«Стоимость билетов на рейсы в отдельные регионы больше не будет резко возрастать в последние часы перед вылетом. В рамках реализации стратегии развития ОАО «Аэропорты Кыргызстана» и авиакомпании «Асман Эйрлайнс», направленной на повышение мобильности граждан, укрепление региональных связей и создание равных условий для транспортной инфраструктуры по всей стране, реализуется масштабная программа. Инициатива носит исключительно социальный характер и реализуется в интересах граждан Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Фото Аската Алагозова

Это направлено на повышение транспортной доступности регионов, поддержку внутреннего туризма, развитие малого и среднего бизнеса в регионах, а также создание комфортных условий для резидентов страны.

Рейсы в Нарын, Талас, Казарман раньше выполнялись раз в неделю. С 4 января 2026 года по этим направлениям вылеты будут два раза в неделю.