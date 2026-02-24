С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов

В 2026 году тариф на электроэнергию с мая повысится на 27 тыйынов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, согласно утвержденному ранее графику, в мае каждого года тариф на электроэнергию будет повышаться.

«В 2027-м он повысится на 33 тыйына, в 2028 году — на 39 тыйынов, в 2029-м — на 47 тыйынов, в 2030 году — на 57 тыйынов. И только тогда тариф будет покрывать себестоимость вырабатываемой нами электроэнергии», — отметил министр.