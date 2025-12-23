В 2026 году в Россию приедут 40 тысяч рабочих из Индии. Об этом РИА Новости сообщил специальный представитель президента РФ по взаимодействию с международными организациями в сфере устойчивого развития Борис Титов, пишет DW.

По его словам, интерес российских работодателей к индийским мигрантам за последние годы «заметно вырос», и таким образом можно частично компенсировать нехватку рабочей силы в стране.

Если в 2022-м гражданам Индии выдано около 8 тысяч разрешений на работу, то в 2023 году — уже 14 тысяч, а в 2024-м их число увеличилось до 36 тысяч. В 2025 году общая квота на привлечение работников из визовых стран составляет почти 235 тысяч человек, при этом около 72 тысяч мест предусмотрены именно для индийцев. Для Индии трудовая миграция является одним из ключевых источников валютных поступлений: по итогам 2024-го объем денежных переводов в республику из-за рубежа достиг $129 миллиардов.