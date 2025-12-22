17:28
Бинарные опционы и нелегальные лотереи предлагают запретить в Кыргызстане

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в законодательство в сфере игорной и лотерейной деятельности. Документ предусматривает уголовную ответственность за незаконные организацию и проведение лотерей, а также полный запрет бинарных опционов.

В Уголовный кодекс предлагается ввести новую статью, устанавливающую наказание за незаконные организацию и проведение лотерей, в том числе онлайн, без соответствующего разрешения.

За такие действия предусмотрено лишение свободы от трех до пяти лет. А если преступление совершено организованной группой, с использованием служебного положения или с вовлечением детей, — от пяти до восьми лет.

Отдельным блоком законопроект закрепляет понятие бинарных опционов как формы азартных игр и прямо указывает, что они не являются финансовым инструментом. 

Документом предлагается полностью запретить на территории страны организацию, проведение, рекламу и продвижение бинарных опционов, а также прием денежных средств граждан для участия в них.

Кроме того, уполномоченным госорганам предлагается предоставить право выявлять интернет-ресурсы, связанные с бинарными опционами, добиваться их блокировки через суд, а банкам и платежным организациям — блокировать соответствующие финансовые транзакции. Интернет-провайдеры будут обязаны ограничивать доступ к таким ресурсам в течение 24 часов после уведомления.
