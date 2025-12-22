«Мы научились работать командой». Ректор КРСУ об итогах года, кампусе и планах

Кыргызско-Российский Славянский университет переживает активные изменения — от обновления инфраструктуры до пересмотра подходов к образовательным программам и кадровой политике. За последний год в вузе реализовали проекты, итоги которых заметны студентам и преподавателям, а часть масштабных инициатив на стадии подготовки.

О том, какие изменения стали ключевыми, как выстраивается работа с бизнесом, какие меры поддержки предусмотрены для молодых преподавателей и каким станет будущий кампус КРСУ, в интервьюрассказал ректор университета Сергей Волков.

— Мы не так давно с вами встречались и говорили о планах развития университета. Сейчас, пройдясь по КРСУ, видно, что часть идей уже реализовали. Какие итоги года вы считаете главными?

— Очень рад, что вы видите изменения. Если говорить о главном достижении, то, возможно, оно незаметно внешне. Мы подошли вплотную к тому, чтобы научиться работать командой. Это, пожалуй, самое ценное.

Сегодня идея может родиться у студента — как он хочет видеть пространство или процесс. Дальше специалисты подхватывают, просчитывают сметы, контрактная служба проводит закупки, эксплуатационные службы контролируют подрядчиков. В итоге мы получаем не просто «покрашенные стены», а продуманные пространства.

— Мы сейчас находимся в многофункциональном центре…

— Да, но это лишь начало. Впереди еще более цифровые и функциональные пространства — русское и кыргызское образовательные с интерактивным музеем. Это будет настоящий вау-эффект: интерактивный пол, стены, потолок, ощущение присутствия в другом времени и месте. Такой формат музея близок современной молодежи.

Если говорить честно, мы пока задействовали около 20 процентов инфраструктуры. Но это самые сложные 20 процентов: инженерные сети, отопление, электроснабжение, кровли, окна, системы охлаждения. Без этого любой косметический ремонт бессмысленен. Главное — мы научились делать это в заданном темпе, и теперь можем набирать обороты.

— Этот год для КРСУ — не только об инфраструктуре?

— Конечно. Это и новые образовательные программы, и партнерства с бизнесом и ведущими университетами. Благодаря этому у студентов появляются оплачиваемые практики, стажировки, обучение за рубежом.

Сегодня трое наших студентов учатся в Китае. Недавно подписали соглашение с госкорпорацией «Ростех» и МГТУ имени Баумана: компания оплатит обучение 21 студента в магистратуре Бауманки. Стоимость обучения там от 470 тысяч рублей в год. После окончания ребята вернутся и отработают три года в КРСУ.

— Насколько сложно выстраивать диалог с бизнесом?

— Мы не просим деньги. Это принципиально. Мы предлагаем бизнесу участие в формировании образовательных траекторий и подготовке кадров под конкретные запросы. Тогда это не игра в одни ворота, а взаимный интерес.

Мы ушли от формальных соглашений. Сейчас это дорожные карты с конкретным результатом, за который спрашивают. Сергей Волков, ректиор КРСУ

— Вы ранее говорили о социальной поддержке молодых преподавателей. Что уже делается?

— Программа поддержки комплексная. Мы прорабатываем механизм помощи с первоначальным взносом по ипотеке — возможно, в виде беспроцентной рассрочки от университета. Юристы сейчас ищут оптимальное решение.

В следующем году, надеюсь, у нас появится детский сад. Это важно: когда сотрудник понимает, что его дети рядом — в саду и школе, решение работать в университете дается проще. Сергей Волков, ректиор КРСУ

Сегодня в КРСУ около 40 вакансий профессорско-преподавательского состава и примерно столько же по другим направлениям. Всего у нас 1 тысяча 520 сотрудников, и мы растем. Оклад профессора — от 60 тысяч сомов, доцента — от 50 тысяч. Плюс социальные программы: поддержка пенсионеров, компенсация лекарств в сложных ситуациях, оздоровительные путевки.

— Что с новым кампусом?

— Мы благодарны президентам Кыргызстана и России за подписание межправительственного соглашения. Сейчас оно проходит ратификацию. Земельный участок — на финальной стадии оформления.

Мы уже четко понимаем, какие лаборатории и объекты будут в кампусе, с какими компаниями заходим в проект. В конце 2026 года должны начать строительство — задача сложная, но осознанная. Основной технический заказчик — ППК «Единый заказчик», у них большой опыт строительства кампусов мирового уровня.

Наша задача — наполнить кампус смыслами: продумать общежития, лаборатории, пространства для общения студентов. Уже сейчас активная студенческая жизнь это подтверждает — взять хотя бы «Битву факультетов», которая в этом году собрала полный зал и невероятную атмосферу.

— Какие ожидания от 2026 года?

— Хотим, чтобы 50 процентов инфраструктуры было в нормативном состоянии, чтобы не менее 15 образовательных программ пользовались повышенным спросом, чтобы рос научный доход и конкурс абитуриентов.

Мы хотим привлекать преподавателей не только из Чуйской области, но и из других регионов и стран. Сегодня мы конкурентоспособны и можем предложить достойные условия. Главное — сохранить командный дух и горизонтальные коммуникации. Это 80 процентов успеха.

Для университета принципиально важно не просто обновлять здания или запускать новые проекты, а выстраивать устойчивую систему развития, ориентированную на студентов, преподавателей и реальные запросы экономики. Сергей Волков, ректор КРСУ

Если мы сможем сохранить командную работу, последовательность решений и доверие внутри коллектива, у КРСУ есть все шансы стать не просто ведущим вузом страны, а полноценным образовательным и научным центром регионального уровня.