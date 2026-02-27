15:27
Общество

Назначен ректор Исламского института «Абдулло ибн Аббас» в Раззакове

В городе Раззакове Лейлекского района Баткенской области ректором Исламского института «Абдулло ибн Аббас» назначен Абдилашим Ормонов. Соответствующий приказ подписал Верховный муфтий мусульман Кыргызстана Абдулазиз Закиров. Исполняющий обязанности главного имам-хатыба Лейлекского района Кубатбек Абдыгапар уулу представил нового ректора коллективу.

Абдилашим Ормонов родился 22 декабря 1990 года в селе Жаны Турмуш (бывшее Баул) Лейлекского (ранее Катранского) айыльного аймака Лейлекского района Баткенской области в семье рабочего. Получил религиозное образование в медресе «Таир» по специальности имам-хатыб и шариат.

Трудовая деятельность:

В 2014–2023 годах служил имам-хатыбом в мечети «Баул».

С 2023 года по настоящее время работает заместителем главного имам-хатыба Лейлекского района.

С октября 2025 года занимал должность проректора Исламского института «Абдулло ибн Аббас».

Свободно владеет арабским, русским и узбекским языками.

Прежний ректор Мурзали ажы Алибаев освобожден от должности на основании собственного заявления.
