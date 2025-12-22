Сезон ОРВИ и гриппа. В Кыргызстане на онлайн-обучение переведено 44 школы

В Кыргызстане за неделю с 15 по 21 декабря зарегистрировано 22 тысячи 192 случая острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным специалистов, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась в 1,7 раза. Тогда, напомним, зафиксировали 37,6 тысячи случаев.

Из всех заболевших 68,2 процента составляют дети до 14 лет.

По данным на 22 декабря, по республике 44 школы переведены на онлайн-обучение, из них семь в Бишкеке и 37 в Чуйской области.

Решения о переводе на онлайн-уроки принимаются локально в зависимости от количества отсутствующих по болезни детей.