Qanot Sharq стала первым в СНГ эксплуатантом сверхдальних самолетов

Узбекистанская Qanot Sharq стала первым в Центральной Азии и СНГ эксплуатантом сверхдальних самолетов Airbus A321XLR.

Частная авиакомпания получила самолет Airbus A321XLR, став первым эксплуатантом сверхдальней модификации узкофюзеляжного A321neo в Центральной Азии и СНГ, подтвердил европейский авиастроитель.

Полученный лайнер стал первым из четырех A321-200neo XLR, берущихся перевозчиком в долгосрочный лизинг у американской Air Lease.

Дальность полета XLR составляет 8 тысяч 700 километров. Это на 1 тысячу 300 километров больше, чем у версии LR, и почти на 2 тысячи 300 километров больше, чем у базового A321neo.

Самолет оснащен двигателями CFM LEAP-1A и имеет двухклассную компоновку, рассчитанную на размещение 190 пассажиров. В бизнес-классе установлены 16 кресел, раскладывающихся в полностью горизонтальное положение; в экономклассе — 174 кресла.

Эти лайнеры позволят Qanot Sharq открыть дальнемагистральные рейсы продолжительностью до девяти часов.
Qanot Sharq стала первым в СНГ эксплуатантом сверхдальних самолетов
