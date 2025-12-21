В Бишкеке 21 декабря прогнозируют снег. Температура воздуха днем ожидается +2 градуса.

Памятные даты

День зимнего солнцестояния

Зимнее солнцестояние — это астрономическое явление, характеризующееся тем, что Солнце находится в самой низкой (южной) (для Северного полушария) точке своей эклиптики и продолжительность светового дня является наименьшей в году, тогда как продолжительность темного времени суток достигает своего наивысшего показателя. В Южном полушарии это событие именуется летним солнцестоянием. Солнце несколько дней держит высоту, оставаясь на этом уровне.

Это астрономическое событие в древности считалось одним из важных в годовом цикле наряду с тремя другими такими же знаковыми астрономическими явлениями: днями летнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия. Положение Солнца всегда носило сакральный характер в языческих культурах.

Всемирный день баскетбола

21 декабря отмечается Всемирный день баскетбола, официально установленный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в августе 2023 года, с целью пропаганды спорта и физической активности в обществе.

День выбран в честь даты, когда состоялась первая игра в баскетбол (вернее, в его прообраз).

В газете напечатан первый кроссворд

Считается, что первый кроссворд, соответствующий современным представлениям о нем, опубликован в воскресном номере американской газеты New York World 21 декабря 1913 года.

Кроссворды стали популярны в середине 1920-х.

Они продолжают развиваться как по форме, так и по содержанию. В разных странах есть свои любимые варианты кроссворда, причем они могут использоваться не только как полезное развлечение, но и в учебных целях.

Во многих государствах проводятся конкурсы по решению и составлению кроссвордов, существуют клубы любителей их.

Люди, которые меняли мир