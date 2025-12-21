В Бишкеке 21 декабря прогнозируют снег. Температура воздуха днем ожидается +2 градуса.
Памятные даты
День зимнего солнцестояния
Зимнее солнцестояние — это астрономическое явление, характеризующееся тем, что Солнце находится в самой низкой (южной) (для Северного полушария) точке своей эклиптики и продолжительность светового дня является наименьшей в году, тогда как продолжительность темного времени суток достигает своего наивысшего показателя. В Южном полушарии это событие именуется летним солнцестоянием. Солнце несколько дней держит высоту, оставаясь на этом уровне.
Это астрономическое событие в древности считалось одним из важных в годовом цикле наряду с тремя другими такими же знаковыми астрономическими явлениями: днями летнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия. Положение Солнца всегда носило сакральный характер в языческих культурах.
Всемирный день баскетбола
21 декабря отмечается Всемирный день баскетбола, официально установленный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в августе 2023 года, с целью пропаганды спорта и физической активности в обществе.
День выбран в честь даты, когда состоялась первая игра в баскетбол (вернее, в его прообраз).
В газете напечатан первый кроссворд
Считается, что первый кроссворд, соответствующий современным представлениям о нем, опубликован в воскресном номере американской газеты New York World 21 декабря 1913 года.
Кроссворды стали популярны в середине 1920-х.
Они продолжают развиваться как по форме, так и по содержанию. В разных странах есть свои любимые варианты кроссворда, причем они могут использоваться не только как полезное развлечение, но и в учебных целях.
Во многих государствах проводятся конкурсы по решению и составлению кроссвордов, существуют клубы любителей их.
Люди, которые меняли мир
Родился прозаик Оскен Даникеев
Родился 21 декабря 1934 года в селе Чон-Джар.
Приобрел известность своей первой же книгой — повестью «Кыздын сыры» («Тайны девушки»), изданной в 1964-м.
Написал романы, повести, рассказы, драмы, получившие признание у широкого круга читателей. Переведен на кыргызский язык ряд произведений русской классики, современной советской и зарубежной литературы.
По повести «Тайны девушки» снят полнометражный художественный фильм «Не ищи объяснения».
Роман «Кокей кести» отмечен Государственной премией Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.
Родился подполковник Олег Ильин
21 декабря 1967 года в поселке Краснооктябрьском Чуйской области родился Герой России Олег Ильин.
Офицер управления «В» («Вымпел») центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, подполковник, погибший при освобождении заложников во время теракта в Беслане в 2004-м.
В 2013 году почта России выпустила марку из серии «Герой Российской Федерации» с изображением Олега Ильина.
Умерла актриса Таттыбюбю Турсунбаева
В 1981 году в возрасте 37 лет во Фрунзе от туберкулеза умерла актриса театра и кино Таттыбюбю Турсунбаева.
Родилась 12 июля 1944-го в селе Чаек Джумгальского района. Актриса театра и кино, заслуженная артистка Киргизской ССР.
Выступала на сцене Кыргызского государственного драматического театра, сыграла около 100 ролей. Много и плодотворно работала в кино — снялась в фильмах «Тополек мой в красной косынке», «Материнское поле», «Пираты XX века» и многих других.
В 1971 году режиссер Толомуш Океев пригласил Таттыбюбю Турсунбаеву на роль Уркуи в картине «Поклонись огню».
В Бишкеке в 2014-м установлен бюст Таттыбюбю Турсунбаевой.
Умер государственный деятель Карыбек Молдобаев
Родился 15 ноября 1932 года в селе Мантыш Нарынской области. Государственный и общественный деятель, профессор.
Специалист в области философии, культурологии. Опубликовано более 50 научных работ, в том числе 2 монографии.
В 1985-м избран секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии, в 1987 году назначен заместителем председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР.
В 1995-м решением президента Кыргызской Республики утвержден ректором Кыргызско-Турецкого университета «Манас».
Умер 21 декабря 2014 года.
