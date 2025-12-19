17:09
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Бишкек вошел в тройку самых загрязненных городов мира по качеству воздуха

На 16.00 Бишкек занял третье место в мировом антирейтинге городов с самым загрязненным воздухом. Такие данные приводит международный мониторинг качества воздуха по индексу AQI (Air Quality Index).

из интернета
Фото из интернета

Согласно опубликованной информации, уровень загрязнения воздуха в столице Кыргызстана достиг 202 единицы AQI, что относится к категории «очень вредно» для здоровья. При таких показателях особенно высоки риски для детей, пожилых людей и граждан с заболеваниями дыхательной системы.

из интернета
Фото из интернета

В рейтинге Бишкек уступил лишь Дели (Индия) с показателем AQI 306 и Лахору (Пакистан) — 259. Следом за столицей КР расположились Эль-Кувейт (Кувейт) и Чэнду (Китай).

Экологи отмечают, что при уровне AQI выше 200 рекомендуется ограничить пребывание на улице, отказаться от физических нагрузок на открытом воздухе и использовать защитные маски. 
