Институт омбудсмена Кыргызстана получил новые автомобили Chevrolet Cobalt

Управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев передал институту акыйкатчи новые служебные автомобили. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

Как отмечается, на покупку девяти машин Chevrolet Cobalt выделили 9 миллионов сомов.

Спецтранспорт распределят между региональными представительствами в шести областях страны.

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что наличие новых авто значительно повысит эффективность защиты прав человека. Это позволит сотрудникам оперативно реагировать на обращения граждан, чаще выезжать в отдаленные районы республики и обеспечивать полноценную защиту прав и свобод человека на местах.

Фото пресс-службы омбудсмена. Институт акыйкатчи получил новые автомобили

В последние годы институт омбудсмена активно работает над усилением региональных офисов. Помимо закупки транспорта, власти ремонтируют офисы и организуют курсы повышения квалификации для работников.