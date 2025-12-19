14:00
Общество

Дорогу к горнолыжной базе «Каракол» очищают от снега для безопасности туристов

Дорога, ведущая к горнолыжной базе «Каракол», регулярно очищается от снега, сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций КР.

В целях обеспечения удобства для туристов и местных жителей, а также для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, на трассе проводится постоянная очистка проезжей части от снега и подсыпка инертных материалов. Работы выполняют сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия №11 государственного предприятия «Кыргызавтожол-Север».

В ведомстве напомнили, что в 2023 году дорога к горнолыжной базе «Каракол» была передана на баланс Министерства транспорта и коммуникаций, что позволило организовать регулярное содержание трассы в зимний период.

Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что при ухудшении погодных условий дорога может становиться скользкой, особенно на подъемах и спусках. Водителей призывают соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию и по возможности использовать зимние шины и цепи противоскольжения.

Минтранс также отмечает, что работы по очистке и обработке дороги будут продолжены на постоянной основе в течение всего зимнего сезона.
