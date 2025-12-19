В Оше временно перекроют улицу Мамырова

В городе Ош временно ограничат движение транспорта по улице Мамырова. Об этом сообщили в мэрии.

По информации муниципалитета, дорога будет закрыта для проезда с 00.00 в ночь с 19 на 20 декабря. Ограничение введут на участке от улицы Алиева до улицы Садырбаева.

Причиной перекрытия стали дорожные ремонтные работы, которые продлятся два дня. В этот период водителям рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами.

Горожан и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои поездки.