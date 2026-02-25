22:47
Общество

XIII форум молодого кино «Умут». В конкурс попали 20 фильмов режиссеров из КР

На XIII форум молодого кино «Умут» в международный конкурс отобрали 20 фильмов кыргызстанских режиссеров. Об этом сообщает Фонд развития кинематографа КР.

«Мы получили большое число прекрасных фильмов. К сожалению, не смогли включить многие прекрасные киноленты в программу национального конкурса. Искренне благодарим всех! Спасибо большое за интерес к нашему форуму», — говорится в сообщении.

В список попали фильмы:

  • «Тоолор мени кучактагыла» режиссера Гулжан Иреш;
  • «Ажар Бийи» режиссера Илимбека Максатбекова;
  • «Слова Байдылды» режиссера Нурканата Кубатова;
  • «Ореховый лес» режиссера Асана Кубанычбека;
  • «Стать мужчиной» режиссера Эржана Шамурзаева;
  • «Неизвестный солдат» режиссера Айдай Чотуевой;
  • «Гүлбара» режиссера Айпери Рыспековой;
  • «Красные туфли» режиссера Алины Байтоковой;
  • «Красная нить» режиссера Асель Джунусовой;
  • «Наяву» режиссера Жаннат Насировой;
  • «Стена» режиссера Нурпери Нургазы кызы;
  • «Обончу» режиссера Данияра Абирова;
  • «Чао, мама!» режиссера Дианы Сибогатулиной;
  • «Тьма» режиссера Карины Чоюбековой;
  • «Демон на горе Кайгы» режиссера Виолы Мустафиной;
  • «Ачык жол» режиссера Алишера Тариэл уулу;
  • «Молодость мне много обещала» режиссера Азамата Сатыбалдиева;
  • «Садаган кетейин» режиссера Жетигена Кырманчиева;
  • «Балык» режиссера Толомуша Жаныбекова;
  • «Дочь своего отца» режиссера Айнуска Асанбековой.

XIII форум молодого кино «Умут» пройдет в Бишкеке с 3-7 марта 2026 года. Мероприятие, ориентированное на поддержку молодых кинематографистов и продвижение их работ, включает показы фильмов, питчинги и мастер-классы.
