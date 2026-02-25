XIII форум молодого кино «Умут». В конкурс попали 20 фильмов режиссеров из КР

На XIII форум молодого кино «Умут» в международный конкурс отобрали 20 фильмов кыргызстанских режиссеров. Об этом сообщает Фонд развития кинематографа КР.

«Мы получили большое число прекрасных фильмов. К сожалению, не смогли включить многие прекрасные киноленты в программу национального конкурса. Искренне благодарим всех! Спасибо большое за интерес к нашему форуму», — говорится в сообщении.

В список попали фильмы:

«Тоолор мени кучактагыла» режиссера Гулжан Иреш;

«Ажар Бийи» режиссера Илимбека Максатбекова;

«Слова Байдылды» режиссера Нурканата Кубатова;

«Ореховый лес» режиссера Асана Кубанычбека;

«Стать мужчиной» режиссера Эржана Шамурзаева;

«Неизвестный солдат» режиссера Айдай Чотуевой;

«Гүлбара» режиссера Айпери Рыспековой;

«Красные туфли» режиссера Алины Байтоковой;

«Красная нить» режиссера Асель Джунусовой;

«Наяву» режиссера Жаннат Насировой;

«Стена» режиссера Нурпери Нургазы кызы;

«Обончу» режиссера Данияра Абирова;

«Чао, мама!» режиссера Дианы Сибогатулиной;

«Тьма» режиссера Карины Чоюбековой;

«Демон на горе Кайгы» режиссера Виолы Мустафиной;

«Ачык жол» режиссера Алишера Тариэл уулу;

«Молодость мне много обещала» режиссера Азамата Сатыбалдиева;

«Садаган кетейин» режиссера Жетигена Кырманчиева;

«Балык» режиссера Толомуша Жаныбекова;

«Дочь своего отца» режиссера Айнуска Асанбековой.

XIII форум молодого кино «Умут» пройдет в Бишкеке с 3-7 марта 2026 года. Мероприятие, ориентированное на поддержку молодых кинематографистов и продвижение их работ, включает показы фильмов, питчинги и мастер-классы.