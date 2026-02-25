XIII форум молодого кино «Умут». В конкурс попали 20 фильмов режиссеров из КР

На XIII форум молодого кино «Умут» в международный конкурс отобрали 20 фильмов кыргызстанских режиссеров. Об этом сообщает Фонд развития кинематографа КР.
«Мы получили большое число прекрасных фильмов. К сожалению, не смогли включить многие прекрасные киноленты в программу национального конкурса. Искренне благодарим всех! Спасибо большое за интерес к нашему форуму», — говорится в сообщении.
В список попали фильмы:
- «Тоолор мени кучактагыла» режиссера Гулжан Иреш;
- «Ажар Бийи» режиссера Илимбека Максатбекова;
- «Слова Байдылды» режиссера Нурканата Кубатова;
- «Ореховый лес» режиссера Асана Кубанычбека;
- «Стать мужчиной» режиссера Эржана Шамурзаева;
- «Неизвестный солдат» режиссера Айдай Чотуевой;
- «Гүлбара» режиссера Айпери Рыспековой;
- «Красные туфли» режиссера Алины Байтоковой;
- «Красная нить» режиссера Асель Джунусовой;
- «Наяву» режиссера Жаннат Насировой;
- «Стена» режиссера Нурпери Нургазы кызы;
- «Обончу» режиссера Данияра Абирова;
- «Чао, мама!» режиссера Дианы Сибогатулиной;
- «Тьма» режиссера Карины Чоюбековой;
- «Демон на горе Кайгы» режиссера Виолы Мустафиной;
- «Ачык жол» режиссера Алишера Тариэл уулу;
- «Молодость мне много обещала» режиссера Азамата Сатыбалдиева;
- «Садаган кетейин» режиссера Жетигена Кырманчиева;
- «Балык» режиссера Толомуша Жаныбекова;
- «Дочь своего отца» режиссера Айнуска Асанбековой.
XIII форум молодого кино «Умут» пройдет в Бишкеке с 3-7 марта 2026 года. Мероприятие, ориентированное на поддержку молодых кинематографистов и продвижение их работ, включает показы фильмов, питчинги и мастер-классы.