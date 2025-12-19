10:52
Общество

Кабмин изменил правила налогообложения и импорта товаров

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в ряд своих постановлений в сфере налогообложения и импорта товаров. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Адылбек Касымалиев.

Документ направлен на увеличение поступлений акцизного налога в республиканский бюджет, усиление контроля за ввозом товаров на территорию страны и совершенствование налогового администрирования.

В частности, уточнены правила налогообложения торговли на рынках и вблизи них, а также изменены условия применения патентной системы. Введены новые требования к импортерам товаров из стран Евразийского экономического союза, включая расширение оснований для отказа в выдаче справки о налоговой регистрации.

Кроме того, постановлением уточнены сроки внедрения маркировки отдельных акцизных товаров, а также предусмотрена возможность использования банковской гарантии вместо внесения денежных средств на депозитный счет налогового органа при импорте алкогольной продукции.

Также расширены полномочия налоговых органов по контролю за учетом и движением товаров, в том числе нефтепродуктов.

Постановление вступает в силу через 10 дней.
