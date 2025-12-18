Amazon выпустил трейлер фильма «Мелания» о жене Дональда Трампа

В документальном фильме «Мелания» рассказывается о жизни жены Дональда Трампа — Мелании Трамп — в течение 20 дней до инаугурации ее мужа на пост президента США в январе 2025 года, пишет Meduza.

Трейлер начинается со сцены, когда Мелания Трамп входит в ротонду Капитолия США перед второй инаугурацией Дональда Трампа. Она смотрит в камеру и говорит: «Мы снова здесь».

Мировая премьера фильма в кинотеатрах намечена на 30 января. В дальнейшем Amazon планирует выпустить сериал на сервисе Prime.

Мелания Трамп — автор идеи и продюсер фильма, который выпустит Amazon. Идея снять фильм впервые возникла у нее в ноябре 2024 года после победы Дональда Трампа на выборах президента США.