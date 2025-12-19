15:34
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Общество

Жители города Ош рассказали, сколько готовы потратить на Новый год

Журналисты 24.kg провели опрос среди жителей Оша и выяснили, сколько горожане планируют потратить на празднование Нового года.

Большинство опрошенных сообщили, что их расходы составят в среднем около 5 тысяч сомов. Эти средства в основном планируют направить на праздничный стол и подарки для близких.

В то же время среди респондентов оказались и те, кто готов потратить на Новый год значительно больше — до 50 тысяч сомов, в зависимости от семейных традиций и финансовых возможностей.

Как отметили жители города, приоритетными статьями расходов остаются продукты, угощения и подарки, тогда как траты на развлечения и поездки в этом году менее популярны.

«Главное не то, сколько ты тратишь, а с каким настроением и с кем ты встречаешь Новый год», — уверенно заявляют жители Оша.
