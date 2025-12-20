Хрупкое прошлое и яркое настоящее. Как менялись елочные игрушки

В преддверии Нового, 2026 года многие задаются вопросом, как украсить свой дом и елку. Традиционно главную виновницу торжества декорировали новогодними елочными игрушками из хрупкого стекла. Сегодня от разнообразия их цвета, формы и фактуры буквально разбегаются глаза.

Все, что попадалось под руку

Когда пришла мода на украшение елки, на нее вешали все, что было в наличии: банты из дорогих тканей, бусы, бижутерию, конфеты, фрукты. Но особо популярной была установка на ветки новогоднего дерева свечей. Правда, такой декор считался крайне пожароопасным.

Распространенная и опасная практика приводила к возгоранию сухих веток, бумажных украшений, ваты, а также домов и целых улиц. Эта традиция была настолько опасной, что власти и пожарные службы постоянно требовали от людей отказаться от свечей. Но проблема сохранялась до середины XX века и даже позже.

Игрушки с портретами членов Политбюро

На смену съедобным украшениям и опасным свечам пришли специально созданные на заводах и фабриках стеклянные бусы и круглые игрушки из плотного стекла. Например, в 1937 году выпустили необычную серию шаров с портретами членов Политбюро ЦК ВКП(б), Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина. Иметь такое украшение считалось особенно почетным.

Фото из интернета. Игрушки с изображением вождей сегодня считаются самым дорогим антиквариатом

Для декора елок образовательных учреждений на заказ производили специальные игрушки больших размеров из прочного плотного стекла. Формы самые простые: шары, ромбы, шишки. Но самым главным атрибутом считалась большая красная пятиконечная звезда — символ советского новогоднего оформления.

Фото 24.kg. Игрушки с елки тогда еще Фрунзенского Политехнического института, 70-80-е годы

Сегодня у коллекционеров можно найти елочные игрушки 50-60-х и даже 40-х годов, но их стоимость исчисляется тысячами сомов. Например, Фрунзенский политехнический институт специально заказывал в Москве игрушки крупных размеров на огромную натуральную ель. Сейчас они в коллекциях у столичных антикваров.

От Советского Союза до современности

На блошиных рынках Бишкека можно найти игрушки как современные, так и эпохи СССР. Цены разнообразные. Обычная китайская пластиковая шишка стоит от 30 сомов за штуку, а советская из стекла — от 300 сомов и выше. Дело вкуса.

Есть любители украшать домашнюю елку исключительно стеклянными старинными игрушками. Они ежегодно в канун праздника отправляются на барахолки столицы и выбирают исключительно стеклянные игрушки советского образца. Правда, у них есть один существенный минус: стекло — достаточно хрупкий материал, и если на елку прыгнет кот или она упадет сама, игрушки просто разобьются.

Китайские фабрики предоставляют большой выбор украшений на любой вкус и запрос: от классических стеклянных шаров и фигурок (животные, ангелы, персонажи) до современных материалов, таких как бархат, текстиль с вышивкой, эпоксидная смола, а также тематических игрушек в виде символов года (дракон, лошадь), фигурок гномов, щелкунчиков, с подсветкой. Популярны как недорогие пластиковые и картонные варианты, так и ручная работа, имитация инея. Яркие наборы можно заказать в интернет-магазинах или купить на рынках города.

Елочные игрушки производства Кыргызстана

Кстати, Майлуу-Суйский ламповый завод несколько лет назад начал продавать елочные игрушки ручной работы. Каждая игрушка расписывается сотрудниками предприятия вручную. На шарах — изображения по мотивам советских новогодних открыток.

История создания заводом первой серии украшений достаточно необычна: в 2013 году предприятие получило необычный заказ от Львовской фабрики. Они попросили сделать заготовки для игрушек.

Заказ выполнили, но работникам Майлуу-Суйского лампового завода настолько понравилась задумка, что эксперимент решили продолжить. Тем более оборудование для производства лампочек позволяет выдувать хрупкие новогодние шары.

Единственный минус игрушек — отсутствие их на рынках страны. Продаются эти украшения лишь в одном месте — в фирменном магазине завода в Майлуу-Суу. Иногда их можно найти на столичных выставках-ярмарках. Стоимость одной игрушки — 150 сомов.

К раскрашиванию игрушек сотрудники подходят со всей ответственностью и энтузиазмом. Помимо ретрорисунков, героев из старых мультиков, пейзажей и цветов, их украшают блестками, яркими мазками и белоснежной присыпкой.

Частица души в игрушке

В канун Нового года рукодельницы страны готовят целые серии елочных украшений собственного производства. Они подходят к этому творчеству с особым трепетом. Материалы самые различные: войлок в сочетании с бисером, полимерная глина, дерево, керамика, лоскутное шитье, проволока и многое другое. Разнообразные рождественские ремесленные ярмарки представляют широкий выбор новогодних украшений собственного изготовления.

Фигурки игрушек пестрят разнообразием — от причудливых мультяшных героев, ангелочков до нежных снежинок и национальных элементов узоров.

В отличие от прошлых столетий, сегодня каждый эстет находит ряд новогодних украшений по своему вкусу и кошельку. А если позволяет время и есть способности к рукоделию, можно создать собственный декор новогоднего настроения.