Хрупкое прошлое и яркое настоящее. Как менялись елочные игрушки

В преддверии Нового, 2026 года многие задаются вопросом, как украсить свой дом и елку. Традиционно главную виновницу торжества декорировали новогодними елочными игрушками из хрупкого стекла. Сегодня от разнообразия их цвета, формы и фактуры буквально разбегаются глаза.
Все, что попадалось под рукуКогда пришла мода на украшение елки, на нее вешали все, что было в наличии: банты из дорогих тканей, бусы, бижутерию, конфеты, фрукты. Но особо популярной была установка на ветки новогоднего дерева свечей. Правда, такой декор считался крайне пожароопасным.
Распространенная и опасная практика приводила к возгоранию сухих веток, бумажных украшений, ваты, а также домов и целых улиц. Эта традиция была настолько опасной, что власти и пожарные службы постоянно требовали от людей отказаться от свечей. Но проблема сохранялась до середины XX века и даже позже.
Игрушки с портретами членов Политбюро
На смену съедобным украшениям и опасным свечам пришли специально созданные на заводах и фабриках стеклянные бусы и круглые игрушки из плотного стекла. Например, в 1937 году выпустили необычную серию шаров с портретами членов Политбюро ЦК ВКП(б), Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина. Иметь такое украшение считалось особенно почетным.
От Советского Союза до современности
На блошиных рынках Бишкека можно найти игрушки как современные, так и эпохи СССР. Цены разнообразные. Обычная китайская пластиковая шишка стоит от 30 сомов за штуку, а советская из стекла — от 300 сомов и выше. Дело вкуса.
Елочные игрушки производства Кыргызстана
Кстати, Майлуу-Суйский ламповый завод несколько лет назад начал продавать елочные игрушки ручной работы. Каждая игрушка расписывается сотрудниками предприятия вручную. На шарах — изображения по мотивам советских новогодних открыток.
История создания заводом первой серии украшений достаточно необычна: в 2013 году предприятие получило необычный заказ от Львовской фабрики. Они попросили сделать заготовки для игрушек.
Заказ выполнили, но работникам Майлуу-Суйского лампового завода настолько понравилась задумка, что эксперимент решили продолжить. Тем более оборудование для производства лампочек позволяет выдувать хрупкие новогодние шары.
Единственный минус игрушек — отсутствие их на рынках страны. Продаются эти украшения лишь в одном месте — в фирменном магазине завода в Майлуу-Суу. Иногда их можно найти на столичных выставках-ярмарках. Стоимость одной игрушки — 150 сомов.
Частица души в игрушке
В канун Нового года рукодельницы страны готовят целые серии елочных украшений собственного производства. Они подходят к этому творчеству с особым трепетом. Материалы самые различные: войлок в сочетании с бисером, полимерная глина, дерево, керамика, лоскутное шитье, проволока и многое другое. Разнообразные рождественские ремесленные ярмарки представляют широкий выбор новогодних украшений собственного изготовления.
В отличие от прошлых столетий, сегодня каждый эстет находит ряд новогодних украшений по своему вкусу и кошельку. А если позволяет время и есть способности к рукоделию, можно создать собственный декор новогоднего настроения.