При проверках в строительной отрасли есть коррупционные риски, считает эксперт

При проверках возведения объектов можно наблюдать избирательный подход со стороны инспектирующих органов, считает представитель Международной ассоциации строителей Кайнарбек Кулуев.

На круглом столе, где обсуждались проблемы и перспективы отрасли, он отметил, что с начала года по стране составлено более 2 тысяч административных протоколов за нарушения при строительстве тех или иных объектов.

«Мы считаем, что нет системного подхода к проверкам. На определенных стадиях застройщики обязаны получать согласование на нарушение соблюдения от контролирующих органов», — сказал Кайнарбек Кулуев.

По его словам, чаще всего только после приезда высокопоставленных чиновников решается какой-либо вопрос.

Кайнарбек Кулуев пояснил: проблема заключается не в самой процедуре контроля или проверки, а в том, что при действующих правилах их проведения есть коррупционные риски из-за непрозрачности.