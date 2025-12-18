09:42
USD 87.45
EUR 102.48
RUB 1.10
Общество

При проверках в строительной отрасли есть коррупционные риски, считает эксперт

При проверках возведения объектов можно наблюдать избирательный подход со стороны инспектирующих органов, считает представитель Международной ассоциации строителей Кайнарбек Кулуев.

На круглом столе, где обсуждались проблемы и перспективы отрасли, он отметил, что с начала года по стране составлено более 2 тысяч административных протоколов за нарушения при строительстве тех или иных объектов.

«Мы считаем, что нет системного подхода к проверкам. На определенных стадиях застройщики обязаны получать согласование на нарушение соблюдения от контролирующих органов», — сказал Кайнарбек Кулуев.

По его словам, чаще всего только после приезда высокопоставленных чиновников решается какой-либо вопрос.

Кайнарбек Кулуев пояснил: проблема заключается не в самой процедуре контроля или проверки, а в том, что при действующих правилах их проведения есть коррупционные риски из-за непрозрачности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355018/
просмотров: 389
Версия для печати
Материалы по теме
В КР строительные материалы и работы подорожали не менее чем в два раза
ГКНБ: Должностные лица Минобороны причастны к коррупционной схеме
Президент указал на коррупцию в мэриях и айыл окмоту
С начала 2025 года Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по росту объема строительных работ
ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД
До 10 минут хотят сократить проверку на границе таможенники стран ЕАЭС
В Узбекистане вводят охранные ордера для граждан, сообщивших о коррупции
В 10-м микрорайоне продолжается стройка торгового центра, несмотря на запрет
В США планируют проверять социальные сети у въезжающих в страну туристов
В Кыргызстане начали строить первый комплекс по шоковой заморозке мяса
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
В&nbsp;Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
В&nbsp;Кыргызстане начинается показ нового исторического сериала &laquo;Кара-Кыргыз&raquo; В Кыргызстане начинается показ нового исторического сериала «Кара-Кыргыз»
Бизнес
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
Летите в&nbsp;отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15&nbsp;процентов на&nbsp;туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
Международные переводы по&nbsp;&laquo;Золотой Короне&raquo; стали доступны в&nbsp;Optima24 Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24
MegaPay присоединился к&nbsp;проекту взаимного эквайринга &laquo;Элкарт&raquo;&nbsp;&mdash; HUMO MegaPay присоединился к проекту взаимного эквайринга «Элкарт» — HUMO
18 декабря, четверг
09:35
Кыргызстан входит в топ-5 быстрорастущих экономик мира — Темир Сариев Кыргызстан входит в топ-5 быстрорастущих экономик мира ...
09:23
Рубль и евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на 18 декабря
09:22
Из России на родину вернут 15 граждан Кыргызстана
09:19
Из-за тумана в аэропорту «Манас» 15 рейсов перенаправили в другие города
09:06
В КР строительные материалы и работы подорожали не менее чем в два раза
17 декабря, среда
23:38
Apple разрабатывает флагманский iMac Pro с мощным чипом M5 Max