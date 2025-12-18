Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.
С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызский фильм, продолжения «Аватара» и «Елок».
Родные братья Султан и Аман около 20 лет росли в разлуке друг от друга из-за того, что родители развелись и разделили их. Аман — умственно отсталый парень с рождения, живет совсем один. Султан — мошенник, чем и зарабатывает себе на жизнь. За очередным заказом Султан отправляется в свое родное село, где встречает брата.
Джейк Салли, Нейтири и их дети переживают смерть Нетейама. Противостояние с корпорацией RDA обостряется, и теперь семье предстоит столкнуться с враждебным племенем На`ви во главе с Варанг.
В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде.
Когда Джоан умирает, ее душа попадает в загробный мир и оказывается перед сложным выбором — у нее есть неделя, чтобы решить, с кем и где она проведет вечность. Джоан предстоит выбрать между умершим в молодости первым возлюбленным и вторым мужем, с которым она провела почти всю жизнь и создала семью.
В Новый год волшебный мир рушится, магия Деда Мороза слабеет, и этим решает воспользоваться злая колдунья Вьюга. Она предает Деда Мороза и отправляется в мир людей, чтобы укрыть его вечной стужей. Защищать мир предстоит ожившему снеговику, которого слепила девочка Варя. Лишь вместе им под силу отыскать древний источник магии и разгадать загадки времени, чтобы победить Вьюгу и вернуть праздник.
Писатель ставшего популярным фэнтези-романа прозябает в безвестности, так как всю его славу присвоил мошенник-выскочка. Тем временем Бог смерти и разрушения Рэдмейн из его книги восстает из мертвых и набирает силу, забирая суперспособности убитых им великих воинов. Он попадает в нашу реальность, и только автор с его персонажами могут спасти наш мир от гибели.