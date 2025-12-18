20:42
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызский фильм, продолжения «Аватара» и «Елок».

1
«Аман» (драма)

Родные братья Султан и Аман около 20 лет росли в разлуке друг от друга из-за того, что родители развелись и разделили их. Аман — умственно отсталый парень с рождения, живет совсем один. Султан — мошенник, чем и зарабатывает себе на жизнь. За очередным заказом Султан отправляется в свое родное село, где встречает брата.

2
«Аватар: Пламя и пепел» (фантастика)

Джейк Салли, Нейтири и их дети переживают смерть Нетейама. Противостояние с корпорацией RDA обостряется, и теперь семье предстоит столкнуться с враждебным племенем На`ви во главе с Варанг.

3
«Елки 12» (комедия)

В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде.

4
«Вечность» (фэнтези)

Когда Джоан умирает, ее душа попадает в загробный мир и оказывается перед сложным выбором — у нее есть неделя, чтобы решить, с кем и где она проведет вечность. Джоан предстоит выбрать между умершим в молодости первым возлюбленным и вторым мужем, с которым она провела почти всю жизнь и создала семью.

5
«Снеговик» (фэнтези)

В Новый год волшебный мир рушится, магия Деда Мороза слабеет, и этим решает воспользоваться злая колдунья Вьюга. Она предает Деда Мороза и отправляется в мир людей, чтобы укрыть его вечной стужей. Защищать мир предстоит ожившему снеговику, которого слепила девочка Варя. Лишь вместе им под силу отыскать древний источник магии и разгадать загадки времени, чтобы победить Вьюгу и вернуть праздник.

6
«Ассасин: Смертельная битва» (боевик)

Писатель ставшего популярным фэнтези-романа прозябает в безвестности, так как всю его славу присвоил мошенник-выскочка. Тем временем Бог смерти и разрушения Рэдмейн из его книги восстает из мертвых и набирает силу, забирая суперспособности убитых им великих воинов. Он попадает в нашу реальность, и только автор с его персонажами могут спасти наш мир от гибели.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355014/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
«Аватар-3: Пламя и пепел»: большая премьера в Бишкеке
Фильм «Бейиш: апама кат» выйдет в национальный кинопрокат в январе 2026 года
Афиша Бишкека на выходные: «Вий», новогодние концерты и музеале
В Бишкеке выходит в прокат кыргызский хоррор «Үйдүн ээси»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, саундтреки и мастер-классы
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Карыз»
В Кыргызстане начались съемки художественного фильма о Чингизе Айтматове
Афиша Бишкека на выходные: сказка на подушках, «Трубадур» и концерты
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
В&nbsp;Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
В&nbsp;Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в&nbsp;жилмассив &laquo;Киргизия-1&raquo; В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в жилмассив «Киргизия-1»
Бизнес
Квартира в&nbsp;Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает &laquo;Марафон призов&raquo; Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
Летите в&nbsp;отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15&nbsp;процентов на&nbsp;туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
18 декабря, четверг
20:41
За два месяца кыргызстанцы потеряли почти 11 миллионов сомов с банковских карт За два месяца кыргызстанцы потеряли почти 11 миллионов...
20:20
Искусство за решеткой. Как в Бишкеке прошла первая выставка картин осужденных
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:46
В городе Ош сотрудникам «Тазалыка» строят ипотечное жилье
19:33
Делегацию Международной федерации за права человека не пустили в Кыргызстан