Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

«Аман» (драма)

Родные братья Султан и Аман около 20 лет росли в разлуке друг от друга из-за того, что родители развелись и разделили их. Аман — умственно отсталый парень с рождения, живет совсем один. Султан — мошенник, чем и зарабатывает себе на жизнь. За очередным заказом Султан отправляется в свое родное село, где встречает брата.

«Аватар: Пламя и пепел» (фантастика)

Джейк Салли, Нейтири и их дети переживают смерть Нетейама. Противостояние с корпорацией RDA обостряется, и теперь семье предстоит столкнуться с враждебным племенем На`ви во главе с Варанг.

«Елки 12» (комедия)

В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде.

«Вечность» (фэнтези)

Когда Джоан умирает, ее душа попадает в загробный мир и оказывается перед сложным выбором — у нее есть неделя, чтобы решить, с кем и где она проведет вечность. Джоан предстоит выбрать между умершим в молодости первым возлюбленным и вторым мужем, с которым она провела почти всю жизнь и создала семью.

«Снеговик» (фэнтези)

В Новый год волшебный мир рушится, магия Деда Мороза слабеет, и этим решает воспользоваться злая колдунья Вьюга. Она предает Деда Мороза и отправляется в мир людей, чтобы укрыть его вечной стужей. Защищать мир предстоит ожившему снеговику, которого слепила девочка Варя. Лишь вместе им под силу отыскать древний источник магии и разгадать загадки времени, чтобы победить Вьюгу и вернуть праздник.

«Ассасин: Смертельная битва» (боевик)

Писатель ставшего популярным фэнтези-романа прозябает в безвестности, так как всю его славу присвоил мошенник-выскочка. Тем временем Бог смерти и разрушения Рэдмейн из его книги восстает из мертвых и набирает силу, забирая суперспособности убитых им великих воинов. Он попадает в нашу реальность, и только автор с его персонажами могут спасти наш мир от гибели.