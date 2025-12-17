Туберкулез и вейпы. В Бишкеке прошло заседание комиссии по здравоохранению

В Центре экстренной медицины под председательством заместителя мэра Виктории Мозгачевой состоялось заседание координационной комиссии по управлению системой здравоохранения и городского многосекторального комитета по социально значимым и особо опасным инфекционным заболеваниям. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

В ходе заседания рассмотрены и обсуждены следующие вопросы: состояние заболеваемости сибирской язвой, профилактические, противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия, содержание саркофагов в Бишкеке; состояние заболеваемости туберкулезом и профилактические мероприятия; ход реализации Закона «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля».

В рамках реализации антитабачного законодательства обсуждено усиление профилактической и разъяснительной работы, в том числе показ информационных видеороликов в общественном транспорте.

В части профилактики туберкулеза поручено активизировать работу по раннему выявлению заболевания, профилактическим медицинским осмотрам и скринингам, а также соблюдению требований инфекционного контроля.