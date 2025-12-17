10:07
Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Россия и Украина провели обмен мирными жителями

Россия и Украина провели обмен мирными жителями, которые пожелали воссоединиться со своими семьями.

По данным МИД РФ, 15 россиян воссоединились с семьями в рамках гуманитарной акции, которая прошла на границе Украины и Беларуси. Среди них 12 женщин и трое мужчин. 

С родными также встретились граждане Украины. Их число не уточняется. По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, пять человек не смогли добраться из Херсонской области из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Отмечено, что сейчас главный вопрос на повестке — это возвращение из Украины 12 жителей Курской области, она обсудит это с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом.
