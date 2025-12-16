Квалификация влияет на зарплату. Замминистра труда КР о доходах мигрантов

В Бишкеке прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню мигрантов. Организатором выступил Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР.

По данным пресс-службы ведомства, заместитель министра труда Бакыт Дарманкул уулу подчеркнул важность безопасной и легальной трудовой миграции, а также отметил роль частных агентств занятости в защите прав граждан и обеспечении их трудоустройства за рубежом.

«Мигранты — это не только экономическая категория, это люди, их судьбы и ответственность государства за их права и безопасность», — заявил он.

По его словам, уровень профессиональной квалификации напрямую влияет на размер заработной платы за границей и объем денежных переводов семьям. Ежегодно почти 100 тысяч граждан Кыргызстана обращаются за консультациями перед выездом на работу за рубеж. При этом 17—21 процент из них составляют женщины, что, как отметил замминистра, требует особого внимания к вопросам защиты их прав и безопасности.

Бакыт Дарманкул уулу также сообщил о положительной динамике в сфере трудовой миграции. По его данным, число трудовых мигрантов постепенно сокращается благодаря росту рабочих мест и развитию экономики внутри страны.

В ходе мероприятия лучшие частные агентства занятости были награждены за качественную работу, вклад в развитие легальной трудовой миграции, внедрение современных стандартов и цифровизацию услуг.