Кыргызстан присоединился к системе многосторонних разрешений ТРАСЕКА

Кыргызская Республика завершила процедуры по присоединению к системе многосторонних разрешений транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия (ТРАСЕКА). Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций КР.

Отмечается, что разрешение ТРАСЕКА дает право перевозчику осуществлять автомобильные перевозки по территориям всех стран—участниц системы, через которые проходит маршрут следования. При этом отпадает необходимость получать отдельные разрешения, предусмотренные двусторонними соглашениями о международном автомобильном сообщении между государствами—участниками ТРАСЕКА.

Разрешение ТРАСЕКА является разовым и предназначено для однократного использования. Оно позволяет выполнять рейс с грузом или без груза в прямом и обратном направлениях в рамках одного кругорейса. Количество заездов в каждую страну — участницу системы не должно превышать двух раз.

Документ носит универсальный характер и может использоваться для двусторонних, транзитных перевозок, а также перевозок в третьи страны и из них, включая комбинированные маршруты.

В Министерстве транспорта и коммуникаций отмечают, что присоединение к системе ТРАСЕКА открывает для кыргызских международных автоперевозчиков дополнительные возможности для перевозки грузов транзитом, а также для двусторонних перевозок и перевозок в и из Армении, Грузии, Молдовы, Румынии, Турции и Украины с использованием одного многостороннего разрешения.