ОДКБ подвела итоги: сколько совместных учений и операций проведено за три года

За три года Коллективные силы ОДКБ провели 20 совместных учений, как командно-штабных, так и специальных. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Отмечены ключевые учения с силами оперативного реагирования «Взаимодействие», миротворческие маневры «Нерушимое братство» и операции в Центральноазиатском регионе «Рубеж».
Отдельно отрабатывались действия специальных формирований:
- разведка («Поиск»);
- тыловое обеспечение («Эшелон»);
- химическая, радиационная и биологическая защита («Барьер»);
- силы спецназа («Кобальт»);
- спасательные подразделения («Скала»).
«Одновременно активизировалась оперативная работа: в рамках операции «Наемник» задержано свыше 2 тысяч 500 лиц, причастных к терроризму, а операция «Нелегал» выявила более 257 тысяч нарушений миграционного законодательства», — говорится в сообщении.
Указано, что интенсивность подготовки сил ОДКБ возросла с учетом опыта современных конфликтов и новых вызовов безопасности.
Также утверждена и начата реализация целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Программа представляет собой ответ на вызовы безопасности в Центральноазиатском регионе и направлена на оказание помощи Республике Таджикистан в защите ее южных рубежей.
Обновлена нормативная база, созданы условия для участия миротворческих контингентов ОДКБ в операциях ООН. Осуществлено первое самостоятельное развертывание национального контингента (Казахстан) в миссии на Голанских высотах.