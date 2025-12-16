ОДКБ подвела итоги: сколько совместных учений и операций проведено за три года

За три года Коллективные силы ОДКБ провели 20 совместных учений, как командно-штабных, так и специальных. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечены ключевые учения с силами оперативного реагирования «Взаимодействие», миротворческие маневры «Нерушимое братство» и операции в Центральноазиатском регионе «Рубеж».

Отдельно отрабатывались действия специальных формирований:

разведка («Поиск»);

тыловое обеспечение («Эшелон»);

химическая, радиационная и биологическая защита («Барьер»);

силы спецназа («Кобальт»);

спасательные подразделения («Скала»).

«Одновременно активизировалась оперативная работа: в рамках операции «Наемник» задержано свыше 2 тысяч 500 лиц, причастных к терроризму, а операция «Нелегал» выявила более 257 тысяч нарушений миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

Указано, что интенсивность подготовки сил ОДКБ возросла с учетом опыта современных конфликтов и новых вызовов безопасности.

Также утверждена и начата реализация целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Программа представляет собой ответ на вызовы безопасности в Центральноазиатском регионе и направлена на оказание помощи Республике Таджикистан в защите ее южных рубежей.

Обновлена нормативная база, созданы условия для участия миротворческих контингентов ОДКБ в операциях ООН. Осуществлено первое самостоятельное развертывание национального контингента (Казахстан) в миссии на Голанских высотах.