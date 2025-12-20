Взломанный разум, мафия и ведьмы: главные новинки сериалов следующей недели

Следующая неделя (22 — 28 декабря) обещает быть богатой на жанровое разнообразие, предлагая зрителям сразу несколько интригующих премьер и возвращение полюбившихся хитов.

В центре внимания — фантастический триллер «Копенгагенский тест» о шпионе, чей разум взломан, и масштабный корейский боевик-сага «Сделано в Корее», погружающий в криминальные интриги 70-х годов. Нас также ждет новый сезон мистического фэнтези «Санктуарий: История ведьмы» и комедийные премьеры: криминальная «Солнечные ночи» о студии автозагара, ставшей прачечной для мафии, и продолжение истории о любимой героине в «Манюня: Детство Ба».

1 «Копенгагенский тест», фантастика, премьера (27 декабря)

2 «Сделано в Корее», боевик, премьера (24 декабря)

Аналитик разведки Александр Хейл узнает, что его разум взломали. Теперь все, что он видит, слышит и думает, становится известно врагам, превращая его в идеального шпиона против его воли. Чтобы выжить и защитить близких, он вынужден лавировать между своей собственной организацией, которая вызывает у него подозрения, и теми, кто его контролирует, попадая в водоворот предательств и смертельно опасных интриг.

В лихих семидесятых одержимый властью Пэк Ки-тэ идет по головам ради статуса некоронованного короля. Его кровавый путь пытается пресечь звероподобный прокурор Чан Гон-ен. Эта схватка титанов перекроит историю страны, где закон давно стал разменной монетой в играх элит. Изначально концепция проекта выросла из спин-оффа к фильму «Наркобарон», но сценарий разросся до масштабов самостоятельной саги. У Мин-хо продолжает препарировать современную историю Кореи, исследуя природу власти и денег, однако теперь формат сериала позволяет ему копать глубже, чем в полном метре.

3 «Санктуарий: История ведьмы», фэнтези, второй сезон (25 декабря)

События разворачиваются в небольшом английском городке Санктуарий. Там несколько сотен лет назад ведьм признали священными членами общества. Все меняется, когда местный тинейджер по имени Дэн Уитхолл, капитан команды по регби и задира, умирает. Это происходит вследствие несчастного случая на танцах. Его мать Эбигейл убеждена, что в случившемся замешаны ведьма Сара Фенн и ее дочь Харпер. Из-за ее подозрений дружественное сообщество распадается, что влечет за собой ужасные последствия.

4 «Кеширо», фэнтези, премьера (26 декабря)

Клерк Кан Сан-ун обретает циничный дар: его сила растет пропорционально кэшу в кармане. Спуская заначки на подвиги, герой с подругой и пьющим юристом спасает Сеул, пытаясь не обанкротиться, ведь здесь каждый удар по злодеям буквально стоит реальных денег.

5 «Манюня: Детство Ба», комедия, премьера (27 декабря)

События развиваются в первой половине ХХ века. Семья Розы перебирается в Берд, чтобы начать все с чистого листа и гармонично влиться в размеренный и многовековой уклад жизни живописной армянской деревушки. Сам переезд становится для семьи огромным испытанием: дорога полна хаоса, а новый дом оказывается старым и покосившимся. Несмотря ни на что, маленькая Роза очень рада оказаться в Берде, ведь теперь она будет неразлучна с двоюродной сестрой Фаей. Родители Розы постепенно обустраиваются: мама Мария мечтает получить работу в местной школе, чему всеми силами пытается помешать Роза, а отец Иосиф, несмотря на вечные неудачи, придумывает одну хитроумную аферу за другой. В деревне к сестрам Розе и Фае примыкает местный мальчишка Гамлет и неразлучная троица сразу же попадает в целый водоворот приключений, устраивая вокруг настоящий переполох.

6 «Солнечные ночи», криминальная комедия, премьера (26 декабря)

7 «Контроль за животными», комедия, третий сезон (28 декабря)

Это история о команде работников службы контроля за животными, чья жизнь осложняется одним фактом. Животные кажутся им простыми и понятными, они знают, что с ними делать и как себя вести. А вот остальные люди являются для сотрудников организации темным лесом. Итак, нескольким героям из службы по контролю за животными предстоит разобраться со своей непростой жизнью. И проблемы им создают не животные, а люди, потому что с животными всегда знаешь, чего от них ожидать.

8 «Шорси», спортивная комедия, пятый сезон (25 декабря)

Многосерийный проект является спин-оффом сериала «Леттеркенни». В центре событий оказывается молодой человек по имени Шорси. Он отличается взрывным, экспрессивным характером, любит браниться, часто влипает в неприятности, но при этом очень ценит свою родительницу. Жизнь Шорси меняется, когда он присоединяется к хоккейной команде лиги ААА в Садбери. Главный герой твердо намерен одерживать только победы. Однако ему предстоит непростой путь, полный испытаний и открытий.

