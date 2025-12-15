Скончался народный артист России, пианист и композитор Левон Оганезов

Умер народный артист России, пианист и композитор Левон Оганезов, сообщается в его соцсетях. Музыканту было 84 года. СМИ уточняют, что он скончался 13 декабря после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«Для своих многочисленных поклонников он запомнится виртуозностью и искрометным юмором. Для нас он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем и лучшим другом», — написала в соцсетях дочь Левона Оганезова Мария Шкловер.

Он родился 25 декабря 1940 года в Москве, в 1967-м окончил Московскую консерваторию имени Петра Чайковского по классу фортепиано.

Был соведущим многих популярных телепередач, играл в спектаклях и снимался в кино. Последние годы жил в Нью-Йорке.