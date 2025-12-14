17:40
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Общество

Покушение на суверенитет. В базу Украины «Миротворец» попали дети из Кыргызстана

В украинскую базу «Миротворец» попали дети из Кыргызстана, 2018-2022 годов рождения, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в базу внесли 25 детей из России и Кыргызстана. Все они родились в период с 2018-го по 2022 год. Им вменяется в вину «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины. Указано, что они проезжали через КПП из Ростовской области на территорию Донбасса.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году с целью установления личностей и публикации персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список попали личные данные журналистов, артистов, политиков, общественных деятелей из нескольких стран, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей ресурса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354539/
просмотров: 641
Версия для печати
Материалы по теме
Против переноса школы для незрячих детей из Бишкека за город создана петиция
Защита или изоляция? Почему запрет соцсетей для детей может дать обратный эффект
Спецшколу для незрячих детей перенесут в Чон-Арык? Ответ Минпросвещения
Гонконгский и свиной грипп. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Президент Франции опроверг, что предупреждал Зеленского о предательстве США
Охват дошкольным образованием в Кыргызстане составил 50 процентов
В 2024 году от кори умерли 95 тысяч человек, преимущественно дети — ВОЗ
Коррупционный скандал в Украине. Зеленский уволил главу президентского офиса
Коррупционный скандал в Украине. Обыски проходят в доме главы офиса президента
Пресс-секретарь Белого дома США высказалась о переговорах России и Украины
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Нужны&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане 11&nbsp;выходных дней в&nbsp;январе 2026&nbsp;года? Опрос Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
Новогодние каникулы в&nbsp;Кыргызстане планируют продлить до&nbsp;12&nbsp;января Новогодние каникулы в Кыргызстане планируют продлить до 12 января
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
14 декабря, воскресенье
16:49
Покушение на суверенитет. В базу Украины «Миротворец» попали дети из Кыргызстана Покушение на суверенитет. В базу Украины «Миротворец» п...
16:05
В аэропорту Франкфурта-на-Майне у пассажира из Анголы изъяли 11 тысяч алмазов
15:28
В России фура с грузом, следовавшая в Кыргызстан, перевернулась на трассе
15:00
Октябрь в Бишкеке и озеро Коль-Тор. Фото и видео читателей 24.kg
14:43
В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе