Покушение на суверенитет. В базу Украины «Миротворец» попали дети из Кыргызстана

В украинскую базу «Миротворец» попали дети из Кыргызстана, 2018-2022 годов рождения, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в базу внесли 25 детей из России и Кыргызстана. Все они родились в период с 2018-го по 2022 год. Им вменяется в вину «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины. Указано, что они проезжали через КПП из Ростовской области на территорию Донбасса.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году с целью установления личностей и публикации персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список попали личные данные журналистов, артистов, политиков, общественных деятелей из нескольких стран, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей ресурса.