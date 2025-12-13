Страны ЦА создают региональную платформу для развития местного самоуправления

В Ташкенте 12 декабря 2025 года состоялся первый региональный форум «Местное самоуправление в Центральной Азии», объединивший представителей государственных органов стран региона, муниципальных ассоциаций, международных организаций, аналитических центров и экспертного сообщества. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация махаллей Узбекистана и Институт политики развития (Кыргызстан) при поддержке программы EGED (Правительство Великобритании, FCDO) и Программы партнерства «За развитие местного самоуправления в Кыргызской Республике» (SDC).

Форум стал первой в регионе международной площадкой для обсуждения современных подходов к развитию местного самоуправления, территориальной оптимизации, инвестиционного климата, цифровых решений, а также роли муниципальных ассоциаций в межрегиональном сотрудничестве.

Ключевым итогом форума стало обсуждение инициативы о формировании Совета местного самоуправления и местного развития Центральной Азии — устойчивой региональной платформы, призванной:

• разрабатывать и тестировать единые стандарты и инструменты местного экономического развития;

• улучшать инвестиционный климат на уровне территорий;

• поддерживать внедрение цифровых платформ и эконометрических моделей в управлении;

• продвигать межстрановое сотрудничество муниципалитетов;

• развивать кадровый потенциал местного уровня.

Совет будет работать как координационная площадка для государственных органов, ассоциаций, муниципалитетов и местных сообществ пяти стран региона. Его деятельность сфокусируется на данных, пилотных проектах, инвестиционных решениях и вовлечении граждан.

«Главная задача форума — усилить голос сообществ и адаптировать местное самоуправление к вызовам времени. Мы ожидаем, что форум станет ключевой точкой для формирования общего видения территориального развития Центральной Азии», — подчеркнула Надежда Добрецова, председатель правления Института политики развития (Кыргызстан).

В рамках панельных дискуссий участвовали эксперты из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, а также специалистов из Великобритании, Швеции, Италии, Швейцарии, Японии и других стран.

Создание Совета МСУ и МР позволит государственным органам, муниципалитетам, бизнесу и гражданам получать единые стандарты, решения и инструменты, направленные на:

• повышение качества местных услуг;

• развитие территорий, включая уязвимые и труднодоступные зоны;

• создание инвестиционно-привлекательной среды;

• внедрение цифровых и алгоритмических подходов в управлении;

• усиление гражданского участия и прозрачности.

Отмечается, что у местных сообществ в странах Центральной Азии есть свои традиционные формы местного самоуправления, которые в последние 30 лет обогатились опытом других регионов мира, однако сохранили национальные и региональные особенности.

«На стыке мировых моделей и региональных особенностей рождается собственная, центральноазиатская модель местного самоуправления. При этом местное самоуправление, развивающееся в рамках государственной политики, активно нуждается в развитии и укреплении горизонтальных связей, как внутри стран региона, так и между ними», — говорится в сообщении.