В Бишкеке 15 декабря дождь, переходящий в снег. Температура воздуха днем ожидается +3 градуса.

Сегодня на площади Ала-Тоо зажгут главную елку страны.

Памятные даты

Принята Декларация о суверенитете Кыргызстана

Принята на третьей сессии Верховного Совета республики, которая открылась 10 декабря 1990 года. Сессия продолжила работу с перерывами не только в декабре, но и в январе-феврале 1991-го.

В общей сложности отработано 17 дней: приняты 8 законов и 17 постановлений Верховного Совета, ставших судьбоносными для Кыргызстана.

15 декабря 1990 года принята Декларация о государственном суверенитете КР, открывшая новую страницу в истории страны и становлении ее государственного суверенитета.

Международный день чая

Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается этот праздник.

Цель дня — привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажей чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей, ну и, конечно же, популяризация этого напитка.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Марклен Баялинов Фото из интернета. Марклен Баялинов Родился 15 декабря 1933 года во Фрунзе в семье народного писателя Киргизии Касымалы Баялинова. Кыргызский государственный деятель, либреттист. 1970-1972 — первый заместитель министра культуры Киргизской ССР, затем председатель Государственного комитета по кинематографии Киргизской ССР (1972-1984), генеральный директор Киргизского государственного театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева (1984-1985). 1985-1989 — министр культуры Киргизской ССР. Написал либретто балета-оратории «Материнское поле» (1975). Умер 5 июля 2019-го. Родился писатель Качкынбай Артыкбаев

Фото из интернета. Качкынбай Артыкбаев