В Бишкеке 15 декабря дождь, переходящий в снег. Температура воздуха днем ожидается +3 градуса.
Сегодня на площади Ала-Тоо зажгут главную елку страны.
Памятные даты
Принята Декларация о суверенитете Кыргызстана
В общей сложности отработано 17 дней: приняты 8 законов и 17 постановлений Верховного Совета, ставших судьбоносными для Кыргызстана.
15 декабря 1990 года принята Декларация о государственном суверенитете КР, открывшая новую страницу в истории страны и становлении ее государственного суверенитета.
Международный день чая
Цель дня — привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажей чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей, ну и, конечно же, популяризация этого напитка.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Марклен Баялинов
Родился 15 декабря 1933 года во Фрунзе в семье народного писателя Киргизии Касымалы Баялинова. Кыргызский государственный деятель, либреттист.
1970-1972 — первый заместитель министра культуры Киргизской ССР, затем председатель Государственного комитета по кинематографии Киргизской ССР (1972-1984), генеральный директор Киргизского государственного театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева (1984-1985).
1985-1989 — министр культуры Киргизской ССР.
Написал либретто балета-оратории «Материнское поле» (1975).
Умер 5 июля 2019-го.
Родился писатель Качкынбай Артыкбаев
Родился 15 декабря 1934 года в селе Кепер-Арык. Народный писатель Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры КР, лауреат Государственной премии имени Токтогула в области науки и техники, отличник народного образования.
Автор 9 сборников стихов, 16 монографий, произведений художественной критики, 24 учебников, учебных пособий и программ, опубликовал более 600 статей.
Являлся видным исследователем истории развития киргизской литературы с древних времен до настоящих дней, приложил много усилий для системного введения их в учебный процесс и популяризации.
Умер 12 ноября 2009-го.
Родился художник Батыр Джалиев
Родился 15 декабря 1935 года в селе Кашгар-Кишлак Ошской области. Живописец, народный художник Кыргызской Республики.
Участник выставок с 1964-го. Член Союза художников с 1968 года.
Жизнь и творчество Батыра Джалиева посвящены южному Кыргызстану. Источником вдохновения для художника неизменно являются окружающая его природа, люди, их жизнь и быт.
Последовательно разрабатывает промышленные и сельскохозяйственные темы, передавая особенности трудовой жизни юга республики. В пейзажных работах передан колорит южной природы с ее горячим воздухом, прокаленной солнцем землей, хлопковыми полями и тутовыми деревьями. Начиная с 1996-го работает в другом направлении — авангард.
Произведения Батыра Джалиева находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, частных коллекциях за рубежом.
