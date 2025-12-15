01:32
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 15 декабря дождь, переходящий в снег. Температура воздуха днем ожидается +3 градуса.

Сегодня на площади Ала-Тоо зажгут главную елку страны.

Памятные даты

Принята Декларация о суверенитете Кыргызстана

Принята на третьей сессии Верховного Совета республики, которая открылась 10 декабря 1990 года. Сессия продолжила работу с перерывами не только в декабре, но и в январе-феврале 1991-го.

В общей сложности отработано 17 дней: приняты 8 законов и 17 постановлений Верховного Совета, ставших судьбоносными для Кыргызстана.

15 декабря 1990 года принята Декларация о государственном суверенитете КР, открывшая новую страницу в истории страны и становлении ее государственного суверенитета.

Международный день чая

Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается этот праздник.

Цель дня — привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажей чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей, ну и, конечно же, популяризация этого напитка.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Марклен Баялинов

Родился 15 декабря 1933 года во Фрунзе в семье народного писателя Киргизии Касымалы Баялинова. Кыргызский государственный деятель, либреттист.

1970-1972 — первый заместитель министра культуры Киргизской ССР, затем председатель Государственного комитета по кинематографии Киргизской ССР (1972-1984), генеральный директор Киргизского государственного театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева (1984-1985).

1985-1989 — министр культуры Киргизской ССР.

Написал либретто балета-оратории «Материнское поле» (1975).

Умер 5 июля 2019-го.

Родился писатель Качкынбай Артыкбаев

Родился 15 декабря 1934 года в селе Кепер-Арык. Народный писатель Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры КР, лауреат Государственной премии имени Токтогула в области науки и техники, отличник народного образования.

Автор 9 сборников стихов, 16 монографий, произведений художественной критики, 24 учебников, учебных пособий и программ, опубликовал более 600 статей.

Являлся видным исследователем истории развития киргизской литературы с древних времен до настоящих дней, приложил много усилий для системного введения их в учебный процесс и популяризации.

Умер 12 ноября 2009-го.

Родился художник Батыр Джалиев

Родился 15 декабря 1935 года в селе Кашгар-Кишлак Ошской области. Живописец, народный художник Кыргызской Республики.

Участник выставок с 1964-го. Член Союза художников с 1968 года.

Жизнь и творчество Батыра Джалиева посвящены южному Кыргызстану. Источником вдохновения для художника неизменно являются окружающая его природа, люди, их жизнь и быт.

Последовательно разрабатывает промышленные и сельскохозяйственные темы, передавая особенности трудовой жизни юга республики. В пейзажных работах передан колорит южной природы с ее горячим воздухом, прокаленной солнцем землей, хлопковыми полями и тутовыми деревьями. Начиная с 1996-го работает в другом направлении — авангард.

Произведения Батыра Джалиева находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, частных коллекциях за рубежом.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

