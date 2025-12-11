20:32
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, мультфильмы, а также ремейк культового слэшера 1984 года. 

1
«Бабник жана подкаблучник» (комедия)

Семейная комедия о двух друзьях, которые давно не виделись. Пока Айбек переживает период безбрачия, Мирлан не нарушает слово жены. Айбек с удивлением наблюдает за жизнью Мирлана, который просит у жены разрешения снова встречаться с друзьями, если возникнет такая необходимость, и хочет сделать из него настоящего мужчину.

2
«Үйдүн ээси» (хорор)

Популярный блогер Азирет со своей командой отправляется снять репортаж о заброшенном доме, о котором ходят страшные легенды. Впереди героев ждет погружение в настоящий ужас, где грани между живыми и мертвыми стираются.

3
«Тихая ночь, смертельная ночь» (ужасы)

Когда-то родителей Билли жестоко убил человек в костюме Санта-Клауса. Годы спустя он и сам примеряет этот образ, чтобы устроить праздничную резню и наказать тех, кто этого заслуживает. Теперь костюм Санты будет красным еще и от крови, а всех непослушных ждет по-настоящему ужасающий Новый год.

4
«Стич-Хэд. Хранитель монстров» (мультфильм)

В башне замка, возвышающегося над тихим городком, безумный профессор создает жутких существ, к которым быстро теряет всякий интерес. Забота о новеньких ложится на плечи Стич-Хэда. Он — первое творение профессора, дружелюбный хранитель замка и его обитателей. Только ему под силу укрощать самые дикие монструозные инстинкты.

5
«Три кота. Путешествие во времени» (мультфильм)

В семье котов очень важный день — десятилетняя годовщина знакомства мамы и папы. Все в предвкушении праздника, но сначала нужно заехать к бабушке Изольде в научный центр, чтобы забрать особенный подарок. Там котята с родителями случайно находят старый диван, который оказывается машиной времени, и тут неожиданно начинается их захватывающее путешествие во времени.

6
«Эльф и украденное Рождество» (мультфильм)

Эльф Йойо с детства мечтал работать на заводе Санты по производству подарков. Но, реализовав свою мечту, он видит, что завод полностью автоматизирован, дух Рождества исчез, а сам Санта отошел от дел и скрывается неизвестно где. Когда злодейка Кибер Скрудж взламывает систему безопасности завода и угрожает сорвать праздник и уничтожить Санту, отважный эльф собирает команду друзей и отправляется на его поиски.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354286/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, саундтреки и мастер-классы
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Карыз»
В Кыргызстане начались съемки художественного фильма о Чингизе Айтматове
Афиша Бишкека на выходные: сказка на подушках, «Трубадур» и концерты
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Киноуроки о буллинге и экологии создали для подростков Кыргызстана и Казахстана
Фильм «Репортаж о Легенде» о следах древней цивилизации на Иссык-Куле оцифровали
Кыргызский фильм «Сон разума» взял награду кинофестиваля «Молодой киновек»
Прощай, осень! Топ-10 фильмов для просмотра ноябрьскими вечерами
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Время пребывания мигрантов в&nbsp;РФ предлагают ограничить сроком трудового договора Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Визит Камчыбека Ташиева на&nbsp;стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в&nbsp;соцсетях Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
11 декабря, четверг
20:27
США собираются проверять соцсети у туристов из стран-союзниц США собираются проверять соцсети у туристов из стран-со...
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:40
Чемпионат мира по боксу. Два кыргызстанца вышли в полуфинал
19:23
Ученые создали 3D-карту всех зданий на планете, а их около 2,8 миллиарда
19:17
Скандал в театре «Манас». Директор временно отстранен от должности