Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, мультфильмы, а также ремейк культового слэшера 1984 года.

1 «Бабник жана подкаблучник» (комедия) «Бабник жана подкаблучник» (комедия)

Семейная комедия о двух друзьях, которые давно не виделись. Пока Айбек переживает период безбрачия, Мирлан не нарушает слово жены. Айбек с удивлением наблюдает за жизнью Мирлана, который просит у жены разрешения снова встречаться с друзьями, если возникнет такая необходимость, и хочет сделать из него настоящего мужчину.

2 «Үйдүн ээси» (хорор) «Үйдүн ээси» (хорор)

Популярный блогер Азирет со своей командой отправляется снять репортаж о заброшенном доме, о котором ходят страшные легенды. Впереди героев ждет погружение в настоящий ужас, где грани между живыми и мертвыми стираются.

3 «Тихая ночь, смертельная ночь» (ужасы) (ужасы)

Когда-то родителей Билли жестоко убил человек в костюме Санта-Клауса. Годы спустя он и сам примеряет этот образ, чтобы устроить праздничную резню и наказать тех, кто этого заслуживает. Теперь костюм Санты будет красным еще и от крови, а всех непослушных ждет по-настоящему ужасающий Новый год.

4 «Стич-Хэд. Хранитель монстров» (мультфильм) «Стич-Хэд. Хранитель монстров» (мультфильм)

В башне замка, возвышающегося над тихим городком, безумный профессор создает жутких существ, к которым быстро теряет всякий интерес. Забота о новеньких ложится на плечи Стич-Хэда. Он — первое творение профессора, дружелюбный хранитель замка и его обитателей. Только ему под силу укрощать самые дикие монструозные инстинкты.

5 «Три кота. Путешествие во времени» (мультфильм)

В семье котов очень важный день — десятилетняя годовщина знакомства мамы и папы. Все в предвкушении праздника, но сначала нужно заехать к бабушке Изольде в научный центр, чтобы забрать особенный подарок. Там котята с родителями случайно находят старый диван, который оказывается машиной времени, и тут неожиданно начинается их захватывающее путешествие во времени.

6 «Эльф и украденное Рождество» (мультфильм) (мультфильм)

Эльф Йойо с детства мечтал работать на заводе Санты по производству подарков. Но, реализовав свою мечту, он видит, что завод полностью автоматизирован, дух Рождества исчез, а сам Санта отошел от дел и скрывается неизвестно где. Когда злодейка Кибер Скрудж взламывает систему безопасности завода и угрожает сорвать праздник и уничтожить Санту, отважный эльф собирает команду друзей и отправляется на его поиски.