20:35
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую ленту, комедию о приключениях семейки мышей, а также фильм ужасов о сверхъестественном.

1
«Карыз» (комедия)

Тилек — хитрый аферист. Чтобы выбраться из тяжелого положения и избавиться от огромного долга, он решает пойти на самую крупную аферу в своей жизни — обмануть одного из самых богатых людей в стране. Чтобы сблизиться, Тилек должен вместе с ним... пойти в мечеть.

2
«Метод исключения» (триллер)

Четверть века проработав в бумажной промышленности, Ю Ман-су стал высококлассным специалистом. Он выкупил и отремонтировал принадлежавший отцу загородный дом и считает себя счастливым семьянином и состоявшимся человеком, поэтому сильным шоком для мужчины становится внезапное увольнение.

3
«Мышиный переполох» (комедия)

В канун Рождества дружная семья мышей заканчивает приготовления к празднику в своем большом загородном доме. Неожиданно к ним вторгаются незваные гости — люди. Для мышей это тревожный сигнал: все их следы нужно срочно скрыть. Упрямые мыши не готовы сдавать позиции и уступать дом. Хвостатые полны решительности прогнать двуногих захватчиков.

4
«Пять ночей с Фредди — 2» (ужасы)

Прошел год с момента страшных событий в пиццерии Freddy Fazbear`s, и слухи о произошедшем уже превратились в местную легенду. Она стала настолько популярной, что в честь событий в городе планируется провести фестиваль.

5
«Магическая битва: Казнь» (аниме)

Над оживленным районом Сибуя, где кипит подготовка к Хэллоуину, внезапно опускается завеса, удерживающая внутри бесчисленное множество мирных жителей. В результате десять колоний по всей Японии превращаются в рассадники проклятий.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353318/
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Карыз»
В Кыргызстане начались съемки художественного фильма о Чингизе Айтматове
Афиша Бишкека на выходные: сказка на подушках, «Трубадур» и концерты
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Киноуроки о буллинге и экологии создали для подростков Кыргызстана и Казахстана
Фильм «Репортаж о Легенде» о следах древней цивилизации на Иссык-Куле оцифровали
Кыргызский фильм «Сон разума» взял награду кинофестиваля «Молодой киновек»
Прощай, осень! Топ-10 фильмов для просмотра ноябрьскими вечерами
Иностранцам возместят часть расходов на съемку фильмов в Узбекистане
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, лекция об искусстве и выставки
Популярные новости
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
И. о. главы Министерства здравоохранения&nbsp;КР представили коллективу И. о. главы Министерства здравоохранения КР представили коллективу
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
4 декабря, четверг
20:23
В Вирджинии енот разбил бутылки вина в магазине и уснул пьяным в туалете В Вирджинии енот разбил бутылки вина в магазине и уснул...
20:01
Садыр Жапаров встретился со спикером Национальной Ассамблеи Пакистана
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:45
Бишкекчан приглашают на рождественский базар
19:27
В Оше установили новогоднюю елку. Пока ее украшают, дорогу перед мэрией закроют