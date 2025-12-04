Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую ленту, комедию о приключениях семейки мышей, а также фильм ужасов о сверхъестественном.

1 «Карыз» (комедия) «Карыз» (комедия)

Тилек — хитрый аферист. Чтобы выбраться из тяжелого положения и избавиться от огромного долга, он решает пойти на самую крупную аферу в своей жизни — обмануть одного из самых богатых людей в стране. Чтобы сблизиться, Тилек должен вместе с ним... пойти в мечеть.

2 «Метод исключения» (триллер) «Метод исключения» (триллер)

Четверть века проработав в бумажной промышленности, Ю Ман-су стал высококлассным специалистом. Он выкупил и отремонтировал принадлежавший отцу загородный дом и считает себя счастливым семьянином и состоявшимся человеком, поэтому сильным шоком для мужчины становится внезапное увольнение.

3 «Мышиный переполох» (комедия) «Мышиный переполох» (комедия)

В канун Рождества дружная семья мышей заканчивает приготовления к празднику в своем большом загородном доме. Неожиданно к ним вторгаются незваные гости — люди. Для мышей это тревожный сигнал: все их следы нужно срочно скрыть. Упрямые мыши не готовы сдавать позиции и уступать дом. Хвостатые полны решительности прогнать двуногих захватчиков.

4 «Пять ночей с Фредди — 2» (ужасы) (ужасы)

Прошел год с момента страшных событий в пиццерии Freddy Fazbear`s, и слухи о произошедшем уже превратились в местную легенду. Она стала настолько популярной, что в честь событий в городе планируется провести фестиваль.

5 «Магическая битва: Казнь» (аниме) «Магическая битва: Казнь» (аниме)

Над оживленным районом Сибуя, где кипит подготовка к Хэллоуину, внезапно опускается завеса, удерживающая внутри бесчисленное множество мирных жителей. В результате десять колоний по всей Японии превращаются в рассадники проклятий.