Общество

Омбудсмен Кыргызстана высказалась против возвращения смертной казни

Омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева не поддерживает инициативу возвращения смертной казни. Об этом, как сообщили в пресс-службе института акыйкатчи, она сказала на встрече с постоянным координатором ООН Антье Граве и региональным представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Матильдой Богнер.

Джамиля Джамабаева сообщила, что с каждым годом, по данным МВД, на 30 процентов увеличивается число преступлений против женщин и детей.

«Мы понимаем эмоциональную реакцию общества на трагические случаи насилия, но считаем, что возвращение смертной казни не решит проблему. Необходимо повышать качество расследований, обеспечить неотвратимость наказания и усиливать меры превенции преступлений», — отметила омбудсмен. 

Она рассказала, что в 2023 году институт омбудсмена выразил свою позицию по вопросу возвращения смертной казни, когда группа депутатов инициировала обращение в Конституционный суд о пересмотре запрета на эту высшую меру наказания.

Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что позиция института акыйкатчи остается неизменной — возврат смертной казни противоречит международным обязательствам Кыргызстана, а именно положениям Второго факультативного протокола, направленного на отмену смертной казни, который страна ратифицировала в 2010 году.

Представители системы ООН выразили поддержку позиции омбудсмена. Они напомнили, что возврат смертной казни не только противоречит международным обязательствам страны, но и может негативно сказаться на ее международном имидже как государства, приверженного защите прав человека.

Напомним, с инициативой вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления против детей и женщин выступил президент Садыр Жапаров. Поводом стало убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой, похищенной и изнасилованной 27 сентября. Эта трагедия повлекла широкий общественный резонанс.

Поправки в Конституцию, предусматривающие возвращение смертной казни, вынесены на общественное обсуждение. КР также планирует отозвать ратификацию протокола ООН об отмене смертной казни.
https://24.kg/obschestvo/349087/
