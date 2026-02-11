Президент обратился в Конституционный суд за разъяснением сроков полномочий

В Конституционный суд КР поступило представление президента Садыра Жапарова о даче официального толкования норм Конституции, касающихся сроков осуществления полномочий действующего главы государства и порядка назначения очередных либо досрочных президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба Консуда.

Как отмечается в документе, необходимость обращения связана с тем, что в общественно-политическом пространстве и экспертной среде сформировались диаметрально противоположные позиции относительно толкования конституционных положений.

Речь идет о нормах, регулирующих момент начала и продолжительность срока полномочий президента, избранного в соответствии с Конституцией в редакции 2010 года, а также о порядке проведения очередных или досрочных выборов.

В представлении указано, что положения Закона «О Конституции Кыргызской Республики», принятого на референдуме 11 апреля 2021 года, по мнению ряда экспертов, допускают неоднозначное толкование и создают коллизию при их применении в совокупности с нормами Конституции в редакции от 27 июня 2010 года.

Читайте по теме Досрочные выборы и второй срок президента: мнения экспертов разделились

Подчеркивается, что противоположные правовые позиции юристов и общественных деятелей свидетельствуют о возникновении конституционно-правовой неопределенности по вопросам, имеющим фундаментальное значение для стабильного и легитимного функционирования институтов публичной власти.

Указанная неопределенность, согласно материалам, затрагивает основы конституционного строя, принцип народовластия, верховенство и прямое действие Конституции, правовую определенность, порядок и сроки проведения выборов, а также избирательные права граждан.

В документе также отмечено, что сохранение разночтений в условиях высокой общественной чувствительности к вопросам власти и выборов может привести к политической конфронтации, подорвать доверие к государственным институтам и создать риски для легитимности принимаемых решений.

Отдельно указано на вероятность возникновения споров относительно действий органов, обеспечивающих подготовку и проведение выборов и референдумов.

В целях устранения правовой неопределенности и предотвращения возможного конституционного кризиса глава государства просит:

дать официальное толкование статьи 67, абзаца второго части 2 статьи 68 и части 1 статьи 72 Конституции Кыргызской Республики (в редакции закона от 5 мая 2021 года) в их системной взаимосвязи с нормами Конституции в редакции 2010 года и положениями Закона «О Конституции Кыргызской Республики», принятого 11 апреля 2021 года;

разъяснить порядок и сроки проведения очередных либо досрочных выборов президента.