11:47
USD 87.45
EUR 101.58
RUB 1.07
Общество

Фильм кыргызстанского режиссера вошел в программу международного кинофестиваля

Фильм режиссера Аманбека Ажымата «Последний сценарий» («Акыркы сценарий») вошел в программу международного кинофестиваля класса А «Темные ночи» в Таллине (Эстония). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Отмечается, что это дебютный полнометражный фильм Аманбека Ажымата. Картина создана студией TAZAR при поддержке департамента кинематографии Минкультуры.

«Последний сценарий» рассказывает историю 70-летнего режиссера, вынужденного снимать криминальный фильм под давлением продюсера. Его стремление сохранить творческую честность превращает съемочный процесс в гротескный закулисный хаос, отражая конфликт между искусством и коммерцией.

В ведомстве отметили, что ранее короткометражные и документальные работы Аманбека Ажымата демонстрировались на международных фестивалях и получили признание за оригинальный визуальный стиль и глубокое раскрытие социальных тем.

Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) — крупнейший кинофорум Северной Европы и один из немногих в мире фестивалей класса А. Мероприятие пройдет с 7 по 23 ноября. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346566/
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласской области после капитального ремонта открылся Дом культуры
Минкультуры КР и «Евразия Кей Джи» подписали меморандум о сотрудничестве
В Бишкеке пройдет Фестиваль японского кино — 2025
Исторический караван-сарай Таш-Рабат отреставрируют впервые за 45 лет
Молодежным инициативам окажут поддержку: Минкультуры объявило конкурс
На международной выставке в Корее представлен кыргызский войлок
В Бишкеке стартовали Дни турецкого кино
В Бишкеке откроется итоговая выставка графического проекта «Возрождение»
Максат Жумаев назначен директором киностудии «Кыргызфильм»
Минкультуры прокомментировало дело о нецелевом расходовании 27 миллионов сомов
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
В&nbsp;Бишкеке установлена цена на&nbsp;уголь. Адреса точек продажи В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
9 октября, четверг
11:26
В Украине депутаты отказались поддержать Трампа на Нобелевскую премию мира В Украине депутаты отказались поддержать Трампа на Нобе...
11:23
Фильм кыргызстанского режиссера вошел в программу международного кинофестиваля
11:13
Использование комбайнов в четыре раза снизило стоимость затрат на сбор хлопка
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 октября
10:50
Ассоциацию футбола Узбекистана оштрафовали за подаренные игрокам авто