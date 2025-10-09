Фильм кыргызстанского режиссера вошел в программу международного кинофестиваля

Фильм режиссера Аманбека Ажымата «Последний сценарий» («Акыркы сценарий») вошел в программу международного кинофестиваля класса А «Темные ночи» в Таллине (Эстония). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Отмечается, что это дебютный полнометражный фильм Аманбека Ажымата. Картина создана студией TAZAR при поддержке департамента кинематографии Минкультуры.

«Последний сценарий» рассказывает историю 70-летнего режиссера, вынужденного снимать криминальный фильм под давлением продюсера. Его стремление сохранить творческую честность превращает съемочный процесс в гротескный закулисный хаос, отражая конфликт между искусством и коммерцией.

В ведомстве отметили, что ранее короткометражные и документальные работы Аманбека Ажымата демонстрировались на международных фестивалях и получили признание за оригинальный визуальный стиль и глубокое раскрытие социальных тем.

Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) — крупнейший кинофорум Северной Европы и один из немногих в мире фестивалей класса А. Мероприятие пройдет с 7 по 23 ноября.