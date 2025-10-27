11:02
Фильм «Август» откроет Фестиваль российского кино в Кыргызстане

С 29 октября по 1 ноября в кинотеатре «Манас» Бишкека пройдет фестиваль российского кино «Кыргызстан-2025», организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры РФ.

В торжественном открытии примут участие министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев и режиссер фильма открытия Никита Высоцкий.

Фестивальную программу откроет фильм «Август» (режиссеры Н.Высоцкий, И.Лебедев) — военная драма о работе советских контрразведчиков летом 1944 года, когда судьба фронта зависела от их решимости предотвратить удар врага с тыла.

В рамках фестиваля зрители увидят картины разных жанров — от военных драм до семейных и фантастических:

«Любовь Советского Союза» (режиссеры Н.Высоцкий, И.Лебедев, Д.Иосифов) — история о поколении, мечтавшем о новой жизни, полной любви, открытий и подвигов;

«В списках не значился» (режиссер С.Коротаев) — военная драма о героических защитниках Брестской крепости, вставших на защиту Родины в первые часы войны;

«Кракен» (режиссер Н.Лебедев) — фантастико-приключенческая история о поисках пропавшей подлодки и столкновении с морским чудовищем;

«Доктор Динозавров» (режиссер М.Волков) — семейная анимационная комедия о школьнике, который случайно открывает портал в мезозой;

«Первый на Олимпе» (режиссер А.Михалков) — вдохновляющая спортивная драма о юном блокаднике Юрии Тюкалове, ставшем олимпийским чемпионом.

Ознакомиться с расписанием и забронировать бесплатные билеты на показы можно на сайте Ticket.kg.

Россию и Кыргызстан связывают многолетняя дружба и тесное сотрудничество, в том числе в сфере культуры. Российское кино хорошо известно кыргызской аудитории, кыргызские фильмы также регулярно демонстируются в РФ. Так, в августе этого года они показаны в Санкт-Петербурге в рамках Дней кино стран СНГ.

Справка

РОСКИНО — государственная организация, представляющая российскую индустрию аудиовизуального контента на международных фестивалях и кинорынках. Сто процентов акций компании принадлежат Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. В 2024 году РОСКИНО отметило 100-летний юбилей (правопреемник «Совэкспортфильма», созданного в 1924-м).

Подробнее: www.roskino.org
