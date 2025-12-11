К «торжественному открытию» остановки готовы. Но радость разделили не все

В соцсетях набирает популярность видео, на котором, по словам очевидцев, на рынке «Дордой» в Бишкеке готовятся к «праздничному открытию» новой остановки общественного транспорта. Конструкцию украсили воздушными шарами и ленточками, что сразу вызвало бурную реакцию пользователей.

Однако на кадрах видно, что вокруг остановки — разбитое дорожное покрытие, глубокие лужи, грязь и разрушенные подъездные пути. Комментаторы отмечают, что подойти к остановке практически невозможно, не испачкавшись или не рискуя наступить в яму.

Бишкекчане активно иронизируют над ситуацией, замечая, что подготовка «праздничного открытия» идет быстрее, чем ремонт дороги.