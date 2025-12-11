17:23
USD 87.45
EUR 101.90
RUB 1.14
Общество

К «торжественному открытию» остановки готовы. Но радость разделили не все

В соцсетях набирает популярность видео, на котором, по словам очевидцев, на рынке «Дордой» в Бишкеке готовятся к «праздничному открытию» новой остановки общественного транспорта. Конструкцию украсили воздушными шарами и ленточками, что сразу вызвало бурную реакцию пользователей.

Однако на кадрах видно, что вокруг остановки — разбитое дорожное покрытие, глубокие лужи, грязь и разрушенные подъездные пути. Комментаторы отмечают, что подойти к остановке практически невозможно, не испачкавшись или не рискуя наступить в яму.

Бишкекчане активно иронизируют над ситуацией, замечая, что подготовка «праздничного открытия» идет быстрее, чем ремонт дороги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354257/
просмотров: 1517
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке из-за гололеда столкнулись сразу три автобуса
Выделенные полосы для общественного транспорта вновь появились в Бишкеке
В Бишкеке начали строительство нового надземного пешеходного перехода
За год в Бишкеке освободили более 127 тысяч квадратных метров земли
Водители автобусов Бишкека просят поднять им зарплату
Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
В Бишкеке в автобусе женщина набросилась на девушку в платке
Бишкек вводит ограничения из-за саммита ОДКБ: школы — на онлайн, рынки закроют
Дети Кыргызстана вступили в прямой диалог с государством
Вам показалось. Мэр уверяет, что проспект Чуй не сузили, но вопросы остались
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Время пребывания мигрантов в&nbsp;РФ предлагают ограничить сроком трудового договора Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Визит Камчыбека Ташиева на&nbsp;стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в&nbsp;соцсетях Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
11 декабря, четверг
17:16
В Париже представили макеты новых витражей для знаменитого собора Нотр-Дам В Париже представили макеты новых витражей для знаменит...
17:09
Рост ОРВИ: больницам выделили еще 200 коек и открыли мобильные пункты
16:58
Административный суд отказал Жылдызкан Джолдошевой: она готовит жалобу в ВС КР
16:53
Не готовые к зиме автомобили становятся причиной заторов на горных дорогах
16:34
Уже состоялся первый выпуск. Туркменистан готов делиться опытом по 12-летке