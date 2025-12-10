Правозащитники сомневается, что омбудсмен справится с объемом работы Национального центра по предупреждению пыток. Об этом бывший председатель координационного совета НЦПП Назгуль Турдубекова заявила на Национальном диалоге, посвященном противодействию и предотвращению пыток.

Она также обратилась к заместителю председателя кабинета министров Эдилю Байсалову с просьбой оказать содействие в ускоренном переходе функций центра к институту акыйкатчи.

Назгуль Турдубекова детализировала масштабы проделанной работы наццентром:

за год состоялось более 1,5 тысячи визитов в места лишения и ограничения свободы;

за 13 лет работы — 17 тысяч посещений;

принято свыше 2 тысяч заявлений о фактах пыток и жестокого обращения;

подготовлены 12 ежегодных докладов, 26 аналитических и 18 видеоматериалов;

выдано около 700 рекомендаций, 60 процентов которых выполнено.

На мероприятии также подняли проблему, связанную с посещением мест лишения свободы. Отмечалось, что при визите адвокатов к подозреваемым или обвиняемым у них забирают личные предметы — часы, ручки, блокноты, телефоны. Это создает невозможность зафиксировать факт жалобы на пытки и засвидетельствовать нанесенные телесные повреждения.

Национальный центр по предупреждению пыток прекратил деятельность в октябре 2025-го. Это решение стало следствием вступления в силу Закона «Об акыйкатчи (омбудсмене)», который признал утратившим силу ранее действовавший Закон «О Национальном центре по предупреждению пыток». В результате все функции НЦПП полностью перешли к омбудсмену.

Согласно Индексу практики применения пыток, с 2017 по 2022 год этот уровень в Кыргызстане снизился в полтора раза. Тем не менее проблема актуальна и требует дальнейших системных усилий.