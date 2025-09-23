23 сентября в Кыргызстане отмечается день государственного языка. В этот день еще в 1989 году был принят исторически важный закон о государственном языке.

Директор Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Мелис Мураталиев в интервью 24.kg рассказал, как реализуется закон о госязыке и какие мероприятия проводятся для развития кыргызского языка.

— Как вы оцениваете ситуацию с государственным языком?

— Начнем с того, что статус государственного языка де-юре обозначен в Конституции, в законах и так далее, но де-факто полностью еще не соответствует своему статусу. Вот это и есть главная задача, которая стоит перед нами.

В 2023 году был принят конституционный закон о государственном языке. Раньше у нас был просто закон, а теперь конституционный. И с целью приведения в соответствие с конституционным законом в этом году мы внесли поправки и дополнения в 19 законов. И этот процесс длился больше года. Буквально в августе президент подписал закон о внесении дополнений в 19 законов. Укрепление правовой базы только завершилось. Теперь остается его исполнение.

— А как будет отслеживаться исполнение закона?

— Мы будем проводить анализ и мониторинг того, как исполняется закон. Дополнительно будет создана комиссия. В кодекс о правонарушениях введены санкции за неисполнение или нарушение закона о госязыке — административные меры. То есть либо это предупреждение, либо штраф. В первую очередь мы будем работать с госорганами. В законе есть норма, что каждый государственный служащий или муниципальный служащий должен владеть необходимыми уровнями языка, специально было подписано постановление кабинета министров, где четко указано что, например, с 2025 года госслужащие должны владеть уровнем не менее B1, а с 2027-го уже будет требоваться B2. Кстати, в новом постановлении уровни немного спустили, согласно предыдущему все госслужащие уже должны были знать на C1. Это вообще немыслимо.

Сотрудника за незнание языка никто не будет штрафовать, никаких санкций не будет. Но если он идет на госслужбу, то ведомство, которое будет его нанимать, будет проверять, есть ли у него сертификат, который подтверждает определенный уровень знания языка. А для действующих уже руководство того самого ведомства должно создать условия, чтобы его сотрудники учили язык — организовать курсы, уделить время, классы создать и так далее. Если сотрудники не будут владеть языком, то это получается неисполнение закона. Кто несет ответственность? Руководитель. Не тот сотрудник, который не освоил, а руководитель. Значит, он либо вообще не создавал условий, либо не обращал внимания.

Мы не акцентируем внимание только на требованиях, комиссия еще ведет свою деятельность в рамках государственной программы по развитию государственного языка. И один из основных моментов — это создание условий для развития государственного языка.

— Применяются ли новые методы для развития или для изучения кыргызского языка? Какие новые инструменты вы планируете запустить или уже запустили?

— С прошлого года мы сделали несколько таких продуктов, которые, я считаю, облегчат изучение нашего языка.

Недавно мы презентовали нашу национальную платформу, которая основана на базе кыргызского искусственного интеллекта — AiTil. Она охватывает несколько программных обеспечений:

Преобразование текста в голос и голоса в текст: Ранее эти функции были недоступны для кыргызского языка из-за его фонетических особенностей.

«Айтиль Чат»: Аналог чата GPT, возможности которого пока ограничены из-за нехватки цифровой базы кыргызских текстов, но она будет дальше расширяться.

Переводчик: Переводит с 10 мировых языков на кыргызский и обратно. Он не уступает по качеству Google Translate и Яндекс Переводчику, а также позволяет пользователям предлагать свои варианты перевода для улучшения качества.

Распознавание текста из изображений (PDF, JPEG): Программа позволяет преобразовывать кыргызские тексты из графических форматов в редактируемые текстовые файлы, что было невозможно ранее.

Видеопереводчик: Позволяет онлайн переводить видеоматериалы (новости, образовательный контент) на кыргызский язык с субтитрами и озвучкой (мужским или женским голосом).

Помимо этого, мы в прошлом году еще запустили мобильное приложение по изучению кыргызского языка, по аналогу Duolingo. Вначале наша комиссия обращалась в компанию Duolingo, чтобы наш язык тоже включили в изучение, но нам не дали такую возможность и мы разработали приложение сами, запустили в прошлом году. Сейчас первые два уровня в базу загружены. Сейчас любой пользователь может скачать либо с App Store, либо с Play Market, загрузить свои гаджеты и пользоваться этим приложением. Мы учли тот момент, что в нашей стране проживают еще представители этнических меньшинств, и мы предусмотрели изучение государственного языка через свои родные языки. Сейчас мы добавили, помимо русского и английского, казахский, узбекский и таджикский, также будет подключаться дунганский, турецкий, азербайджанский.

Для госслужащих, которым по закону нужно вести делопроизводство на государственном языке, мы разработали специальный портал Document.gov.kg, который содержит более 700 шаблонов документов. Это возможность для тех, кто еще не обладает государственным языком на необходимом уровне найти шаблон нужного документа на кыргызском языке. Этим сервисом сейчас уже очень активно пользуются наши государственные служащие. Кстати, услугами может пользоваться не только госслужащий, но и любой гражданин.

— Проводится ли какая-то работа по расширению словарного запаса, вводятся ли какие-то новые термины?

— У нас есть Центр энциклопедии и терминологии, основной задачей которого как раз является эта деятельность. Термины, полное понимание которых есть на нашем языке, переводятся. Некоторые технически международные или мировые термины не переводятся, потому что нет смысла — если во всем мире, во всех языках, он единый, то надо его так и оставлять.

Эта работа недавно начала налаживаться. Сейчас прорабатывается и создается терминологический словарь определенных сфер, допустим в производстве, транспорте, строительстве, науке, медицине и так далее. Перед нами стоит задача сначала разработать термины всех сфер, а потом уже делать единый реестр в цифровом формате. Так что в этом плане тоже работа ведется, не скажу, что на должном уровне, но в последующие годы мы будем уже это уже доводить до такого формата, чтобы каждый пользователь мог через телефон получить информацию, узнать, что означает тот или иной термин, как он переводится и так далее.

— По поводу методики обучения кыргызского языка — она менялась как-то в последние годы, стала более современной? И кто вообще отвечает за методику, Нацкомиссия или все-таки Минобразования?

Это самый больной вопрос. Знаете почему? Потому что к нам поступают такие жалобы, что плохая методика. Вообще методика, педагогика, образование — это функционал Министерства образования. Мы, национальная комиссия по госязыку и языковой политике, занимаемся языковой политикой. Что касается самой системы образования, стандартов, методик — есть целые специализированные институты. Например, есть такая Кыргызская академия образования, где разрабатывают все стандарты, методику, пособия, учебники.

Но граждане обращаются к нам, и мы не можем их просто игнорировать, поэтому мы поднимаем вопрос с образованием. Да, методика где-то хромает, но в то же время есть еще параллельно другие моменты, на которые мы просто не обращаем внимания.

Например, в вузах будущих педагогов готовят по одной программе, а потом они, работая учителями в школах, жалуются, что в школах совсем другая методика. Оказывается, в управления в профильном министерстве, которые занимаются школами, каждый раз повышают квалификацию, внедряют международные успешные образцы методик, обучают учителей. Но новое поколение учителей об этом ничего не знает. Получается, в одном министерстве коммуникацию наладить не смогли. Сейчас его разделили на два министерства, может быть сейчас межведомственное взаимодействие будет лучше.

Второй момент — сегодня мы, к великому сожалению, вынуждены даже наших граждан, кыргызов, обучать государственному языку как иностранному, а не как родному. Особенно это сильно наблюдается в столице. В регионах обучение кыргызскому языку как бы идет естественным путем, приходя в школу дети, уже владея кыргызским, как-то дальше продолжают развивать язык. Что происходит в столице? Ребенка отправляют в кыргызскую школу, чтобы он выучил язык. А у него там появляются проблемы со знанием. У родителей складывается впечатление, что кыргызскоязычные школы слабые, либо методика плохая. Почему так получается? Потому что в кыргызскоязычных школах система образования выстроена так, что ребенок уже должен знать язык и в школу приходит получать знания на этом языке. А у нас получается так, что многие дети приходят в школу, не зная язык, у него уже до школы сформировался другой язык, в большинстве это русский. Дело не в том, что это плохо или хорошо, дело в том, что родители отдают его в школу, чтобы он получал образование на кыргызском языке, которого он не знает.

— То есть начинать нужно с детских садов?

В Бишкеке мы провели мониторинг в прошлом году, и у нас интересная картина получилась. В некоторых детских садах воспитание ведется на государственном языке, в некоторых — на официальном, в других — на смешанном.Там, где воспитание на кыргызском, два раза в неделю изучают русский язык, там, в русскоязычных садах, наоборот, два часа изучают кыргызский, а в смешанных детских садах оба языка изучают. Но во всех трех видах детсадов у ребенка формируется рабочий язык, почему-то, русский.

Дети в основном пользуются общим источником информации, который напрямую влияет на формирование языка, особенно в раннем возрасте, это детский контент — мультфильмы, песни, развлекательные видео, сказки и так далее. Это влияет на формирование языка у детей. Поэтому мы немалое внимание уделяем созданию кыргызского контента. Но из-за ограниченного финансирования контент на государственном языке пока не конкурентоспособен.

— Какой период, по вашему мнению, необходим, чтобы кыргызский язык использовался на высоком уровне?

— Трудно сказать, потому что здесь показатели не материальные, как, например, в производстве, экономике и так далее. У нас задача привить любовь в первую очередь к кыргызскому языку для кого-то как к родному, для кого-то как государственному. Указать конкретные сроки сейчас это трудно, мы только-только начали разрабатывать технические инструменты, которые могут облегчить процесс.

— Что бы вы хотели сказать кыргызстанцам в День государственного языка?

В этот день хотелось бы поздравить кыргызстанцев с праздником. 23 сентября 1989 года запомнилось тем, что в этот день приняли закон о государственном языке. Кыргызский язык стал государственным языком еще будучи в составе Советского Союза. Именно придание статуса кыргызскому языку, может быть, является первым шагом или первым показателем становления самостоятельности, независимости.

Хотелось бы призвать придавать большое значение государственному языку и любить его. Любовь к языку — это есть любовь к государству. Желаю любви и процветания нашему государству.