Национальную программу «Саламат жүрөк» утвердил президент

Президент утвердил национальную программу «Саламат жүрөк» на 2025–2030 годы. Соответствующий указ опубликован и определяет порядок реализации государственной политики в сфере охраны здоровья.

Согласно документу, утверждены программа, план мероприятий и матрица индикаторов, которые определяют цели, механизмы и систему оценки результатов в сфере профилактики заболеваний и повышения доступности медицинской помощи.

Программа рассчитана на шесть лет и направлена на укрепление системы здравоохранения, развитие медицинских услуг и повышение качества лечения. Госорганы обязаны два раза в год предоставлять информацию о ходе реализации проекта.