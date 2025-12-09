В Баткенской области модернизируют Шахимарданскую оросительную систему

На головном водозаборном узле магистрального канала имени Мухтара Нургазиева в Кадамжайском районе Баткенской области 11 декабря состоится торжественная церемония закладки «капсулы времени». Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, мероприятие символизирует начало проекта по модернизации Шахимарданской ирригационной системы, имеющего стратегическое значение для развития сельского хозяйства региона.

В церемонии примут участие заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев, заместитель министра — директор Службы водных ресурсов Алмаз Джееналиев, полномочный представитель президента КР в Баткенской области Айбек Шаменов, представитель Всемирного банка в Кыргызстане Хью Ридделл, руководитель проекта Уланбек Торогельдиев, а также руководители областных и районных водных служб, подрядных и консультационных организаций.

На модернизацию системы предусмотрено 425,5 миллиона сомов. Строительные работы охватывают два айыльных аймака и один город Кадамжайского района. Из общей протяженности каналов — в 35,2 километра — 25,67 километра будут полностью реконструированы.