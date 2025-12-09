В Бишкеке 9 декабря возможен снег. Температура воздуха днем ожидается +5 градусов.

Отключения света, газа, воды

10.00-22.00 — район, ограниченный улицами Ахунбаева, Бакаева, Циолковского, Псковской, Леваневского.

Памятные даты

Международный день борьбы с коррупцией

В этот день в 2003 году в мексиканском Мериде была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей 1 ноября 2003-го.

По данным ООН, ежегодный объем взяток оценивается в $1 триллион. Мировая экономика теряет еще $2,6 триллиона из-за коррупции. Это более 5 процентов глобального ВВП.

Конвенция обязывает подписавшие ее государства объявить уголовными преступлениями взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений документа, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции.

День рождения компьютерной мыши

9 декабря 1968 года американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь.

Это изобретение представляло собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Своим именем компьютерная мышь обязана проводу — он напоминал изобретателю хвост настоящей мыши.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Санджи Егиналиев

Родился 9 декабря 1925 года в селе Шалта (ныне Сокулукский район). Поэт, прозаик.

Участник Великой Отечественной войны. С 1954-го работал литературным сотрудником в редакции газеты «Ленинчил жаш». С 1955 года — литсотрудником, заведующим отделом литературы и искусства в редакции газеты «Советтик Кыргызстан», с 1965-го — главным редактором журнала «Чалкан».

Перевел на кыргызский язык произведения Хафиза, Мирзо Турсун-Заде, Петра Бровки. Перу писателя принадлежит монография, посвященная творчеству Райкана Шукурбекова.

С 1986 года — главный редактор издательства «Мектеп». Первый поэтический сборник «Ак кайың» («Белая береза») издан в 1963-м.

Умер поэт и драматург Кубанычбек Маликов

В 1978 году в возрасте 67 лет скончался кыргызский советский поэт и драматург Кубанычбек Маликов.

Родился 3 (16) сентября 1911-го в селе Уч-Эмчек (ныне Иссык-Атинский район). Кыргызский советский поэт и драматург, журналист, народный поэт Киргизской ССР.

Первые произведения Кубанычбека Маликова опубликованы в 1928 году.

Внес большой вклад в развитие кыргызского театра. С 1930-х писал пьесы, среди которых выделяются «Бийик жерде», «Жүрөк толкуйт», «Девушки с одной улицы», «Осмонкул». Ему также принадлежит либретто опер «Айчурек», «Манас» и «Токтогул».

Кубанычбек Маликов перевел на кыргызский язык ряд произведений русских классиков.

Умер Герой Советского Союза Калийнур Усенбеков

В 1921 году в селе Ой-Булак Тюпского района родился участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Калийнур Усенбеков.

Войну закончил в Берлине. После продолжал службу в рядах Вооруженных сил СССР.

В 1951-м окончил Военно-юридическую академию Советской Армии. Был военным следователем, затем заместителем и первым заместителем прокурора Киргизской ССР.

В 1961-1968 годах работал в системе Министерства внутренних дел. В 1968-1987-х работал председателем ЦК ДОСААФ Киргизской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов, в 1989 году избран депутатом Верховного Совета СССР.

Умер 9 декабря 2003-го.

