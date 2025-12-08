В округе № 13 будут избраны новые председатели 35 УИК

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики 7 декабря на заседании рассмотрела вопрос об ответственности председателей некоторых участковых избирательных комиссий многомандатного избирательного округа № 13.

По итогам заседания Ноокенской и Майлуу-Суйской территориальным избирательным комиссиям поручено вывести из состава председателей 35 участковых избирательных комиссий и в течение пяти календарных дней организовать избрание новых.

Решение принято в связи с выявленными нарушениями на выборах депутатов Жогорку Кенеша по избирательному округу № 13, признанных ЦИК 3 декабря недействительными.

Проверка жалоб, поступивших в Центризбирком, установила, что представители кандидатов, действуя в качестве наблюдателей, незаконно установили камеры на 35 избирательных участках округа № 13 и осуществляли контроль за действиями избирателей в ходе голосования. Это нарушило принцип тайны и свободного волеизъявления. В связи с этим 3 декабря выборы по этому округу признали недействительными.

Председатели 35 УИК бездействовали в процессе допущения вышеуказанных нарушений, что стало основанием для принятия решения.

ЦИК подчеркнула обязательность оперативного реагирования на нарушения избирательного законодательства и взаимодействия с органами внутренних дел при возникновении угроз и препятствий в работе избирательных комиссий.