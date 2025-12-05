15:35
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Выборы отменены, кандидаты — вне игры: что происходит в округе № 13

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР признала недействительными итоги досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 13. Решение, принятое 3 декабря, стало самым резонансным событием поствыборного периода и вызвало бурную реакцию среди кандидатов и экспертов.

Как проходили выборы в округе №13

Досрочные парламентские выборы были назначены Указом президента от 30 сентября 2025 года и прошли 30 ноября. Округ № 13, созданный постановлением ЦИК от 1 октября, включал 94 избирательных участка. В список избирателей внесены 160 тысяч 344 гражданина, из которых, по предварительным данным АСУ ЦИК, проголосовали 76 тысяч 721 человек. Явка составила 47,85 процента.

В округе было зарегистрировано 14 кандидатов, среди которых как действующие политики, так и представители гражданского общества. Кампания была конкурентной: разрыв между лидерами составлял несколько тысяч голосов.

Нарушения, приведшие к аннулированию итогов

Назревающий скандал обозначился уже 2 декабря — в ЦИК начали поступать жалобы и заявления о грубых нарушениях. Параллельно в соцсетях распространились фото- и видеоматериалы, на которых якобы запечатлены факты давления на избирателей и возможного подкупа голосов.

ЦИК признала результаты выборов по округу № 13 недействительными

 Однако в центре внимания оказались не только обвинения в агитации в день голосования. Как установила ЦИК после просмотра видеозаписей с участков, на 35 из них представители кандидатов, зарегистрированные наблюдателями, установили дополнительные камеры.Таким образом, они контролировали процесс идентификации избирателей и момент опускания бюллетеней в урны, что, по мнению комиссии, нарушило принцип тайного голосования и повлияло на волеизъявление.

Поскольку нарушения затронули более трети активных избирателей, ЦИК, руководствуясь статьей 37 конституционного закона о выборах, признал результаты выборов недействительными.

Все 14 кандидатов не допущены к повторному голосованию

Спорным пунктом постановления ЦИК стал запрет на участие в повторных выборах для всех 14 кандидатов — без указания степени их причастности к нарушениям.

В решении указано, что выявленные факты «не позволяют установить итоги голосования». На этом основании ЦИК не допустил всех кандидатов к участию в повторном голосовании. Гражданские активисты и юристы поставили под сомнение правовую корректность такого подхода.

Гражданская активистка Гулшайыр Абдирасулова написала на своей странице в Facebook, что закон требует выявлять конкретных кандидатов, действия которых привели к аннулированию результатов.
«Сейчас неясно, признаны ли нарушившими закон все 14 кандидатов. ЦИК должна публично разъяснить нарушения, допущенные каждым. Иначе это выглядит как политическое решение без правового обоснования», — считает она.

Как реагируют кандидаты

Реакции выбывших кандидатов последовали сразу после публикации постановления.

Бактыбек Сыдыков заявил, что его несправедливо отстранили от победы

Бактыбек Сыдыков: «Я был несправедливо отстранен от победы».

Лидер гонки Бактыбек Сыдыков поблагодарил избирателей, сообщив, что получил более 19 тысяч голосов. Он назвал свою кампанию честной и заявил, что его «несправедливо отстранили» от победы. Однако в суд идти не намерен, подчеркнув, что будет продолжать работу в интересах страны.

Айгуль Карабекова: «Мы узнали о решении из СМИ».

Айгуль Карабекова, по предварительным данным, проходившая в парламент с 9 тысячами 430 голосами, заявила 24.kg, что решение ЦИК стало для нее «шоком».

«Наш округ был самым активным, и на выборы пришли 47 процентов избирателей. Конечно, мне как кандидату, набравшему 9 тысяч 430 голосов и прошедшему в парламент по итогам предварительных итогов голосования, и моим избирателям обидно за то, что итоги голосования аннулированы. Таким образом, без каких-либо явных доказательств каждого кандидата нас признали по сути соучастниками преступления, которого мы не совершали. Да, во время выборов наши наблюдатели и я сама ездили по участкам, чтобы мониторить процесс выборов, но мы даже не обращали внимания на то, где и в каком месте установлены камеры.

Ранее главы УИК говорили нам, что камеры можно устанавливать на участках, кроме мест, где непосредственно виден процесс голосования граждан. Наши наблюдатели заметили лишь камеры, установленные в неположенном месте на участке № 2410 и сразу же заявили об этом. Только что я получила на руки бумажный вариант постановления Центризбиркома и сегодня же намерена подавать иск в межрайонный суд Бишкека», — сказала она.

Айгуль Карабекова намерена подать иск в межрайонный суд Бишкека и рассматривает вариант коллективного обращения с другими кандидатами.

Кандидаты, с которыми поговорил корреспондент 24.kg, отметили, что ЦИК, говоря о нарушениях на выборах, не говорит при этом о своей ответственности. «Куда смотрели члены УИК, когда некие лица развешивали камеры на участках в неположенных местах? Ведь не с неба же они сами свалились?» — вопрошают кандидаты.

Кто виноват

Член ЦИК КР Абдыжапар Бекматов, отвечая на вопросы 24.kg по ряду нарушений в избирательном округе № 13 и о полном аннулировании голосования, отметил, что в настоящее время ведется расследование всех зафиксированных нарушений.

«Мы посмотрели все записи с избирательных участков и обнаружили, что неизвестные люди создавали препятствия работе членов комиссии и свободному волеизъявлению избирателей. Мы не следователи и не можем самостоятельно определить, кто именно поставил камеры. Поэтому все материалы переданы в правоохранительные органы, которые установят причастных. Исходя из этого, приняли решение наказать всех. Если какой-то кандидат не причастен и будут тому доказательства, то суд может отменить наше решение и принять новое», — добавил Абдыжапар Бекматов.

Тынчтык Шайназаров: ЦИК и МВД изучат все нарушения по избирательным участкам

 На вопрос о возможном соучастии членов участковой комиссии, он отметил, что после заключения правоохранительных органов по ним будет принято соответствующее решение. «Мы учтем также и ответственность хозяев объектов, на которых проводились выборы. Например, некоторые участки располагались в клубах, значит, нужно изучать и ответственность хозяев клубов», — сказал член ЦИК.

Абдыжапар Бекматов объяснил, что согласно конституционному закону, комиссия после судебных разбирательств должна объявить повторные выборы, которые будут проведены в течение двух месяцев. Сейчас ЦИК ждет судебное решение.

В свою очередь руководитель пресс-службы МВД КР Султан Макилов рассказал 24.kg, что сейчас проводится доследственная проверка по факту массовых нарушений на выборах в округе № 13. «Пока не решен вопрос о том, будет ли возбуждено уголовное дело или нет. До 14 декабря мы должны представить ЦИК итоги нашего расследования», — добавил он.

Что дальше

Согласно закону, после завершения судебных разбирательств ЦИК должна назначить повторные выборы. Они пройдут в течение двух месяцев после того, как решения суда вступят в силу.

При этом в обществе по-прежнему звучат три основных вопроса.
Кто именно допустил нарушения?
Почему к повторным выборам не допускаются все 14 кандидатов?
Могли ли комиссии предотвратить установку камер?
Пока эти вопросы остаются открытыми, ситуация вокруг округа № 13 продолжает вызывать повышенный интерес и обсуждение.
