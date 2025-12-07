Париж возглавил топ лучших городов мира в 2025 года

Париж возглавил топ лучших городов мира 2025 года. Такие итоги получены в ходе составления рейтинга Euromonitor International.

Отмечается, что столица Франции становится лучшей пятый раз подряд. Авторы рейтинга объяснили, что Париж переживает новый туристический бум благодаря наплыву футбольных болельщиков после победы ПСЖ в Лиге чемпионов и недавно вновь открывшемуся собору Парижской Богоматери.

Мегаполис оказался самым подготовленным к приему туристов из-за политики в области туризма и инфраструктуры.

Индекс рассматривает ведущие города и ранжирует их по таким критериям, как туризм, устойчивое развитие, экономические показатели, а также охрана здоровья и безопасность.

В первую десятку рейтинга также вошли Мадрид, Токио, Рим, Милан, Нью-Йорк, Амстердам, Барселона, Сингапур и Сеул.