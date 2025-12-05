23:16
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке прошла презентация книги о Садыре Жапарове

Фото Минпросвещения

Сегодня в Национальной академии наук состоялась презентация книги доктора политических наук, профессора Жумагула Сааданбекова под названием «Президент Садыр Жапаров — созидатель нового Кыргызстана». Об этом сообщило Министерство просвещения.

В мероприятии приняли участие государственный секретарь Арслан Койчиев, советник президента Марат Иманкулов, министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева, академики и общественные деятели.

«Лидеры отличаются пройденным путем, силой духа и мужеством. Ваша книга, написанная на основе научно обоснованных фактов, очень впечатлила. Вы проанализировали пройденную историю и экономику Кыргызстана. Это отличный инструмент для того, чтобы молодежь лучше узнала дело и жизнь лидеров», — сказала Догдуркуль Кендирбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353637/
просмотров: 534
Версия для печати
Материалы по теме
Возрождение Шелкового пути: Центральная Азия должна стать территорией мира
Почему железную дорогу Китай — Кыргызстан строят иностранцы, объяснил президент
Садыр Жапаров выразил соболезнования Турции в связи с крушением самолета
Границы «Тамчи» зафиксированы: президент подписал указ
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор
Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в США
Президент проверил работы по благоустройству в Каракольском природном парке
Садыр Жапаров поздравил Узбекистан с историческим форумом ЮНЕСКО
Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия «Асман Резиденс-4»
Садыр Жапаров и основатель Binance Чанпэн Чжао побывали в парке «Ала-Арча»
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
В&nbsp;Москве запретили объявления о&nbsp;найме только граждан Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
Бизнес
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
5 декабря, пятница
23:09
Два режиссера из Кыргызстана участвуют в Бакинском международном кинофестивале Два режиссера из Кыргызстана участвуют в Бакинском межд...
22:47
Проектная деятельность Тюркского инвестфонда начнется в 2026 году
22:24
Нелегально живущим в Корее кыргызстанцам разрешили покинуть страну без штрафов
22:02
В Бишкеке прошла презентация книги о Садыре Жапарове
21:43
Смог в Бишкеке. Муниципальная инспекция проводит рейды в столичных банях