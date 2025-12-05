В Бишкеке прошла презентация книги о Садыре Жапарове

Сегодня в Национальной академии наук состоялась презентация книги доктора политических наук, профессора Жумагула Сааданбекова под названием «Президент Садыр Жапаров — созидатель нового Кыргызстана». Об этом сообщило Министерство просвещения.

В мероприятии приняли участие государственный секретарь Арслан Койчиев, советник президента Марат Иманкулов, министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева, академики и общественные деятели.

«Лидеры отличаются пройденным путем, силой духа и мужеством. Ваша книга, написанная на основе научно обоснованных фактов, очень впечатлила. Вы проанализировали пройденную историю и экономику Кыргызстана. Это отличный инструмент для того, чтобы молодежь лучше узнала дело и жизнь лидеров», — сказала Догдуркуль Кендирбаева.