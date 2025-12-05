20:08
Обновленный аэропорт Бишкека. Строительство планируют завершить в мае 2026 года

В международном аэропорту «Манас» продолжают обновлять и расширять здание аэровокзального комплекса. На сегодня бетонные работы завершили на 70 процентов. Открыта новая входная группа с западной части здания, восточную временно закрыли.

Директор инфраструктуры и регионального развития ОАО «Международный аэропорт «Манас»» Алтынбек Мамбетов провел для СМИ экскурсию по стройке и рассказал, когда главная воздушная гавань страны станет полностью доступной для пассажиров и встречающих.

Если раньше на прилете и вылете был один зал, то сейчас аэровокзал делится на две зоны: международная и третьи страны с ЕАЭС. Мы стараемся соблюсти все международные требования.

Алтынбек Мамбетов

24.kg
После реконструкции и строительства новых зон добавится более 20 тысяч квадратных метров. Следовательно, общая площадь обновленного аэропорта будет около 70 тысяч квадратов. Параллельно со строительными работами идут отделочные и монтаж инженерных сетей в построенных зонах. В ближайшие дни начнется наружная обшивка стен и остекление.

Напротив аэропорта начали строить большую многоуровневую парковку вместимостью более 600 машин. Ее со зданием аэропорта соединит надземная галерея.

По словам Алтынбека Мамбетова, в новой пристроенной части воздушной гавани предусмотрены лифты, эскалатор и все удобства для людей с инвалидностью.

Он отметил, что строительные и реконструкционные работы проводят за счет средств аэропорта.

Мы полностью заменим все оборудование аэровокзала вплоть до багажных лент, обновится зона прилета. Вместо 26 регистрационных стоек их станет 70

Алтынбек Мамбетов

Он рассказал, что строители работают круглосуточно. Днем около 400 человек, а в ночное время — 200. В конце февраля их число увеличится вдвое.

«Ради будущего удобства мы готовы потерпеть временные неудобства. Это делают не только для нас, но и для туристов, ведь первое, что они видят — аэропорт. Значит, это лицо нашей страны», — поделилась впечатлениями пассажирка Назира, улетающая из Бишкека в Баткен.

На сегодняшний день полностью сняты ограничения на вход для провожающих и встречающих.

Напомним, строительство и реконструкция аэропорта начались в мае этого года, а завершить все планируют в мае 2026 года.
