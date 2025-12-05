12:16
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Общество

Несмотря на нестабильную погоду, все горные перевалы в Кыргызстане открыты

Фото из интернета. Несмотря на нестабильную погоду, все горные перевалы в Кыргызстане открыты

На утро 5 декабря все горные перевалы в Кыргызстане остаются открытыми, движение транспорта через них идет без перебоев. Об этом сообщило Министерство транспорта и коммуникаций.

По его данным, дорожные службы находятся на своих участках и работают в усиленном режиме. Они обрабатывают дороги и контролируют их состояние.

Ведомство призывает водителей учитывать изменения погодных условий, соблюдать Правила дорожного движения, не выезжать на встречную полосу и своевременно менять летние шины на зимние.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353534/
просмотров: 258
Версия для печати
Материалы по теме
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса
Минтранс отчитался о рекордах в строительстве дорог
В КР заасфальтировано более 1,4 тысячи километров дорог — рекордный показатель
Минтранс показал обновленный участок дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол
Все горные перевалы открыты: движение осуществляется без перебоев
В Нарынской области закрыли перевал Кында до весны
На перевалах продолжает действовать временное ограничение для грузовиков
Сколько поступило в бюджет от уплаты штрафов и выдачи лицензий, сообщил Минтранс
На перевалах выпал снег: ограничения для большегрузов остаются в силе
Открыт первый участок обновленной трассы Бишкек — Кант — Токмок
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
В&nbsp;Москве запретили объявления о&nbsp;найме только граждан Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
5 декабря, пятница
11:47
Рекордное число богатых американцев намерено покинуть США после выборов Рекордное число богатых американцев намерено покинуть С...
11:30
В Бишкеке 40-этажные дома от ГИК будут сейсмостойкими, заверяют чиновники
11:21
Специалисты и эксперты создали единую карту тюркских государств
11:20
ГИК о том, как очередники на госипотеку в Бишкеке могут получить жилье быстрее
11:11
Кабмин утвердил требования к безопасности и качеству систем ИИ