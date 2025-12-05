Фото из интернета. Несмотря на нестабильную погоду, все горные перевалы в Кыргызстане открыты

На утро 5 декабря все горные перевалы в Кыргызстане остаются открытыми, движение транспорта через них идет без перебоев. Об этом сообщило Министерство транспорта и коммуникаций.

По его данным, дорожные службы находятся на своих участках и работают в усиленном режиме. Они обрабатывают дороги и контролируют их состояние.

Ведомство призывает водителей учитывать изменения погодных условий, соблюдать Правила дорожного движения, не выезжать на встречную полосу и своевременно менять летние шины на зимние.