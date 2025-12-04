Смерть дворника. У сотрудников столичного МП «Тазалык» две страховки

Все сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» застрахованы, и страховка не одна, а две. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии сообщил начальник МП Жолдошбек Чуштуков.

По его словам, одна страховка обязательная, ее оплачивает «Тазалык» на каждого работника.

«Но там не предусмотрены выплаты за производственные травмы, только инвалидность и смертность. Кроме того, есть добровольная страховка на случай получения производственных травм», — сказал Жолдошбек Чуштуков.

Председатель комиссии Динара Бекмуратова отметила, что работа сотрудников «Тазалыка» осложняется из-за проблем со светом (уличное освещение отключают в целях экономии электроэнергии. — Прим. 24.kg).

«Буквально недавно стало известно, что одну вашу сотрудницу сбили насмерть. Будет ли семье оказана материальная помощь?» — спросила она.

«Обязательно. Независимый профсоюз выплаты уже произвел. Со стороны МП ждем свидетельство о смерти и другие документы, предоставим все предусмотренные законодательством выплаты. Кроме того, две страховые компании выплатят компенсации, предусмотренные договором», — ответил Жолдошбек Чуштуков.

Динара Бекмуратова уточнила, была ли погибшая оснащена фонариком.

«Мы смотрели видео, проблесковый маяк у нее был, спецодежда отражается издалека, ее было видно, она не подметала, а хотела перейти дорогу. Там была пешеходная зебра, она сделала несколько шагов по переходу, и ее сбила машина», — пояснил глава МП.

Председатель комиссии поинтересовалась, почему информация о случившемся не показана в соцсетях предприятия. «Почему даже соболезнования не выразили? Было много комментариев от граждан, люди спрашивали, почему молчит вице-мэр Алиев», — заметила она.

«Муж, сын и дочь погибшей тоже работают в «Тазалыке», я не хотел это освещать. Просто УПСМ выставило видеоролик, и возник общественный резонанс», — ответил Жолдошбек Чуштуков.

Вице-мэр Рамиз Алиев добавил, что это тонкая грань, и такая трагедия, похороны не повод для пиара. «У многих появилось бы мнение, что это именно пиар. Мы всем коллективом оказали помощь, присутствовали на похоронах. Я бы призвал депутатов тоже отреагировать на случившееся и оказать помощь», — сказал он.